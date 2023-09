Katy Perry vende parte de su repertorio musical por 225 millones de dólares

Ni más ni menos que 225 millones de dolares, algo más de 211 millones de euros. Esa es la cantidad por la que Katy Perry ha vendido a la compañía Litmus Music gran parte de su repertorio, que incluye las grabaciones originales de cinco de sus álbumes que vieron la luz entre los años 2008 y 2020 y sus derechos de publicación.

Según han informado varios medios norteamericanos, la cantante californiana de 38 años, como en su momento también hicieran otros intérpretes como Justin Bieber o Dr. Dre, se ha guardado un as bajo la manga, ya que el grupo Universal Music va a seguir siendo el dueño de los másters de los cinco discos.

Los derechos de explotación de dichos álbumes, que sacó con el sello discográfico Capitol Records, pasan ahora a Litmus Music, una empresa englobada dentro de la firma de inversión global Carlyle Group. Estos discos son One of the Boys (2008), Teenage Dream (2010), PRISM (2013), Witness (2017) y Smile (2020).

Estos discos contienen algunos de los mayores éxitos en la carrera de la artista como I kissed a girl o Hot n Cold (el primero), California Gurls o Firework (el segundo), Roar y Dark Horse (el tercero), Swish swish y Hey Hey Hey (el cuarto) y Daisies y la homónima del quinto. Eso sí, el resto de detalles económicos de la operación no se han hecho públicos.

Este nuevo vínculo entre Katy Perry y su obra y Litmus Music confirma un rumor que venía creciendo dentro de la industria desde hace algunos meses: la gran y la estrecha relación profesional que existe entre la cantante y Dan McCarroll, quien ahora es el cofundador y director creativo de Litmus Music pero que en su anterior etapa fue presidente de, precisamente, Capitol Records.

Katy Perry sells her entire music catalog for $225 million 💰🤯 pic.twitter.com/HbIT3y0xmq — Daily Loud (@DailyLoud) September 19, 2023

"“Me siento muy honrado de asociarme de nuevo con ella y de ayudar a Litmus a gestionar su increíble repertorio. [Katy] Es una visionaria creativa que ha tenido un enorme impacto en la música, la televisión, el cine y la filantropía", ha declarado McCarroll en un comunicado, en referencia al trabajo de Perry con su fundación, llamada Firework Foundation, y con Unicef.

Asimismo, el otro cofundador y director ejecutivo de Litmus Music, Hank Forsyth, ha tildado el acuerdo de "esencial" para ellos y para industria musical dado que, en su opinión, los temas de Katy Perry ya forman "parte del tejido cultural global".