Katy Perry "sabía la verdad" sobre Russell Brand antes de que llegasen las acusaciones contra él

Desde que salieron a la luz las denuncias de varias mujeres contra el cómico Russell Brand por violación, agresiones sexuales y abuso emocional se hizo viral el comentario de un usuario de las redes que, a principios de año, vaticinó que esto le llegaría al humorista solo en base a la deriva del cómico hacia la ideología ultraderechista, previendo que iba a haber contra él una caza de brujas. Pero hay alguien que "sabía la verdad" desde hace más tiempo: su exesposa Katy Perry.

En 2013, la cantante de éxitos como Roar o I kissed a girl concedió una entrevista a la revista Vogue en la que hablaba sobre su recién roto matrimonio con el cómico y actor, con quien se casó "muy enamorada" en el año 2010. Catorce meses más tarde, Brand le enviaba un mensaje diciéndole que lo suyo se había acabado.

"Al principio, cuando le conocí, yo buscaba a alguien igual a mí, y creo que muchas veces los hombres fuertes quieren también alguien igual a ellos, pero luego lo consiguen y piensan: 'No puedo soportar tanta igualdad'", comenzó diciendo Perry hace una década.

"No le gustaba el ambiente en el que yo era la jefa en la gira. Así que eso de verdad me dolió: él era muy controlador, lo cual me perturbaba bastante", continuó la cantante en la entrevista rescatada, antes de confesar: "Al principio sentí que era mi responsabilidad total ese final, pero luego ya descubrí la verdad real, que no necesariamente puedo revelar porque la guardo bajo llave en mi caja fuerte para los días malos", añadió.

A continuación Katy Perry aseguró: "Me quité la venda y pensé: 'Esto no es por mi culpa; esto me supera.' Así que ya lo he dejado atrás". Y esto ha hecho que sus fans crean que la artista sabía quién era realmente su marido, el cual ha sido defendido públicamente por figuras como el youtuber encarcelado por trata de mujeres Andrew Tate o el magnate de X, Tesla y SpaceX, Elon Musk.

Katy Perry said she kept ‘real truth’ about Russell Brand ‘locked in my safe’ in resurfaced 2013 comments https://t.co/6G2CIrVNcZ pic.twitter.com/KRxChqKpGU — New York Post (@nypost) September 18, 2023

Aunque Brand ha negado las acusaciones —una de las denunciantes tenía 16 años cuando él tenía 31; otra fue al hospital justo después de que Russell, en sus palabras la violase "contra la pared"— también ha salido a la luz un vídeo en 2013 donde Brand bromea con haber violado mujeres, describiéndose como un "narcisista sexual".

"Oh, ya violé a una una vez", le dijo al público (según explican desde el Daily Mail), agregando después, "y después la maté". Para rematar el supuesto chiste, lo comparó con los antiguos griegos y el hecho de que tuvieran relaciones con los efebos. "No les importó, ¿verdad? No, porque eran inteligentes, ¿no? He hecho otro triángulo. Soy un jodido niño pequeño. Esto es genial", dijo.