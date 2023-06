Katy Perry explica por qué firmó con Orlando Bloom un pacto para no beber alcohol en tres meses: por solidaridad y para desconectar

La cantante Katy Perry reveló que había hecho un pacto con su novio, el actor Orlando Bloom, en el que tenían que estar tres meses sin beber alcohol. La autora de Teenage Dream aseguraba: "No bebo mucho, pero el fin de semana me permito algún capricho". Perry se tomó el pacto de sobriedad como un acto de solidaridad con Orlando, de 46 años.

Ahora la cantante ha hablado con la revista People y ha contado lo que les inspiró a hacer este reto: "Hicimos esto porque él está rodando ahora una película en Londres que le está absorbiendo toda su atención y yo quería tener la oportunidad de apoyarle".

"Es muy difícil, ya sea una limpieza o una desconexión, a menos que lo hagas con tu pareja. Así que hacerlo juntos lo hace mucho más fácil", dijo Katy a la revista.

La cantante Katy Perry tiene ojos redondos. Instagram / @katyperry

Además, como señaló la estrella del pop, "fue una oportunidad para desconectar y simplemente dejar que mi cuerpo se recuperase un poco".

"He tenido una relación bastante buena con la búsqueda del equilibrio. Me encanta tener mis momentos de desconexión, especialmente teniendo 38 años, haciendo malabares, con la intensidad que conlleva mi carrera y con una niña pequeña que no se puede estar quieta", ha señalado la cantante.

La historia ha demostrado que Katy no ha tenido problemas para cumplir los objetivos que se ha propuesto. No es la primera vez que se compromete con la sobriedad, ya que tras su divorcio con Russell Brand en 2012 también se comprometió a una desintoxicación de tres meses en la que incluía no beber alcohol.

"Ya sabes, probé un montón de formas diferentes. Me rodeé de buenos amigos, hice todo este proceso de limpieza en el que no tomé nada de alcohol durante tres meses y fue devastador. Tenía que tomar vitaminas y suplementos, caminatas, meditación y oración", recordó Katy sobre ese periodo en 2013.

"Creo que al final de todo, además de las cosas que hice, hubo una energía cósmica que me estaba cuidando de alguna manera. Pero fue muy importante la actitud y yo puse lo mejor de mi parte".

Katy Perry y Orlando Bloom llevan seis años juntos y son padres de Daisy, de dos años.