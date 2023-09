Acusan a Russell Brand ('Paso de ti') de violación, agresiones sexuales y abuso emocional

Este sábado Sunday Times publicó un demoledor reportaje teniendo al actor y humorista Russell Brand como centro. A través de una investigación entre The Times of London y el equipo documentalista de Dispatches, de Channel 4, se hacía eco de numerosas acusaciones de violencia, agresión sexual y abuso emocional contra Brand. Se publicaba horas antes de que un documental de 90 minutos recogiendo el tema se emitiera en Channel 4, y también coincidiendo con los preparativos de una actuación de Brand en el Wembley Park londinense.

“Cinco mujeres, cuatro de las cuales pidieron permanecer en el anonimato, accedieron a compartir sus historias de graves acusaciones sexuales en el programa”. Brand empezó presentando MTV UK antes de saltar a Hollywood, y protagonizar comedias como Paso de ti o Todo sobre mi desmadre. Entonces sus salidas de tono, junto a su matrimonio con Katy Perry, ya le habían rodeado de polémica, pero esto alcanzaba un nuevo estatus cuando intervino el año pasado en Muerte en el Nilo, dirigida por Kenneth Branagh en torno a la novela de Agatha Christie.

En los últimos años Brand se había ido apartando de su faceta actoral para convertirse en un autoproclamado “gurú del bienestar”, analizando la actualidad política para, coincidiendo con la emergencia sanitaria, hacerse eco de teorías negacionistas. Es en este contexto donde surge la investigación de Sunday Times, recogiendo los testimonios de varias mujeres con las que Brand tuvo relación entre 2006 y 2013. Una de ellas dice que Brand le agredió cuando tenía 16 años y él 13. Fue en el marco de una relación de tres meses “emocional y sexualmente abusiva”.

Brand habría “forzado su pene en su garganta” en una ocasión, causándole asfixia. Durante un coito se quitó el preservativo sin que lo supiera. Brand le apodaba “la niña” y le pedía que leyera fragmentos de Lolita de Vladimir Nabokov, y en un momento dado besó a su madre “en la boca”. Otra mujer que tampoco ha dado su nombre dice que Brand le violó en Los Ángeles en 2012, y una tercera sostiene que Brand le agredió sexualmente en su casa de West Hollywood hacia 2013, amenazándole a posteriori con amenazas si hablaba con alguien de lo ocurrido.

La defensa de Brand

Su ex asistente personal, Helen Berger, fue testigo de cómo Brand mostraba “fotos íntimas de mujeres” en varias veladas a sus amigos, mientras que un compañero cómico, Dan Slott, asegura que en el lugar del trabajo las empleadas se “advertían unas a otras sobre Brand”. Una humorista dice que Brand “le mordía la cara” cada vez que le veía, mientras que una atleta de 23 años asegura que una vez el cómico le enseñó el pene e insinuó que podía darle sexo oral.

Al poco de que apareciera el texto la agencia de representación de Brand, Tavistock Wood (que lleva a talents como Lily James o Dominic West) ha dejado de trabajar con él. Entretanto, Brand ha puesto velozmente en pie una defensa. Durante el espectáculo en Londres (Bipolarisation), Brand lo negó todo frente al público, recibiendo una ovación mientras decía “Os quiero. Os quiero. Hay cosas de las que no puedo hablar y espero que sepáis apreciar que voy a daros todo lo que tengo”.

Horas antes, y a modo de prevención antes de que el artículo empezara a dar vueltas, Brand publicó un vídeo. En So, This is Happening el humorista aborda las acusaciones, y también vuelve a negarlas. “Aluden a la época en que trabajaba en los grandes medios de comunicación, cuando salía continuamente en los periódicos, cuando actuaba en el cine. Y como he escrito extensamente en mis libros, fui muy, muy promiscuo”.

“Ahora bien, durante esa época de promiscuidad, las relaciones que mantuve fueron siempre absolutamente consentidas. Siempre fui transparente al respecto (casi demasiado transparente) y también lo soy ahora”, concluye el humorista.

