Todas las polémicas que rodean ‘Muerte en el Nilo’: canibalismo, conflictos bélicos y antivacunas

Contra todo pronóstico, el público ha manifestado un apoyo contundente a Muerte en el Nilo en la taquilla estadounidense. A la espera de que el filme llegue el próximo 18 de febrero a España, el cineasta Kenneth Branagh ha conseguido resucitar las salas de cine, mientras continúa recogiendo los frutos de Belfast, nominada a 7 premios Oscar. Y todo pese a las constantes polémicas que han rodeado al elenco y sembraban la sombra de una tragedia anunciada, que finalmente parece no estar produciéndose.

El nuevo caso de Hércules Poirot, reconocido personaje de las novelas de Agatha Christie, ha regresado entre disparidad de opiniones entre la crítica y una digna recaudación tras los pasos de Asesinato en el Orient Express. Algo que podría haber estado en grave peligro... Acompáñanos en esta bizarra historia de caníbales, antivacunas y críticas por el conflicto árabe-israelí.

Del canibalismo a los conflictos militares

Parece que Hannibal Lecter ha marcado la senda de algunos actores de Hollywood, especialmente de Armie Hammer (Call me by your name). Una serie de intercambios de mensajes privados en las redes sociales vislumbraban la imaginación sexual perversa del intérprete, quien se excitaba con palabras sobre canibalismo, violaciones y ruptura de huesos. Como consecuencia, el norteamericano veía mermados sus proyectos futuros y obligado a acudir a terapia para superar sus adicciones.

Las grabaciones de este filme se producían con anterioridad a la controversia, por lo que Disney temía las posibles inferencias del escándalo. El filme producido por Ridley Scott se planteaba eliminar sus escenas o regrabarlas, algo que finalmente era descartado ante las dificultades técnicas y el alto costo debido al papel protagonista de Hammer. El actor interpreta a Simon Doyle, marido de Linnet Ridgeway (Gal Gadot), otra de las mujeres señaladas como posibles responsables de una hecatombe.

El caso de la israelí es bien conocido después de que se haya pronunciado en diversas ocasiones sobre el conflicto entre Palestina e Israel. Gadot creció en la ciudad de Rosh HaAyin e inició su andadura en el mundo del espectáculo cuando fue nombrada Miss Israel. Paralelamente, y como todos los ciudadanos están obligados a hacer, sirvió dos años en las Fuerzas de Defensa de Israel.

La actriz de Wonder Woman siempre se ha mostrado orgullosa de su lugar de origen y muy crítica con la disputa armada contra los vecinos árabes, algo que ha levantado ampollas en multitud de ocasiones. Un leitmotiv reiterativo para que Muerte en el Nilo haya sido prohibida en países como Líbano y Kuwait, de mayoría árabe.

Y llegaron los antivacunas

Por si los contratiempos con la pareja protagonista no bastaran, las declaraciones de Letitia Wright (Black Panther) sobre las vacunas terminarían por situar en el desfiladero al filme de Branagh. Los comentarios escépticos de la actriz sobre la efectividad de las mismas provocaron su abandono de las redes sociales y problemas con el rodaje de Wakanda Forever, que retrasaba la producción a causa de su negativa a vacunarse.

Esto provocaba que la Casa de Mickey Mouse volviera a tirarse de los pelos con un nuevo follón en torno a Muerte en el Nilo, que tenía complicado de por sí limpiar su imagen. Ajenos a las polémicas o equidistantes ante las pareceres de sus intérpretes, el filme aterriza en España trazando una camino previo victorioso, que podría traducirse en uno de los blockbusters más exitosos del año. ¿Se repetirá lo mismo en España?

