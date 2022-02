‘Muerte en el Nilo’ es prohibida en Líbano y Kuwait por el papel de Gal Gadot

En los últimos años, un problema habitual de Hollywood con respecto a la exportación de sus películas tiene que ver con los estrictos criterios de China, su mercado más preciado. Normalmente estos criterios vetan superproducciones que sean irrespetuosas de algún modo con la tradición china, paralelamente a que en otros territorios la inclusión de identidades LGTBIQ+ puedan toparse con una censura fulminante. Lo ocurrido con Muerte en el Nilo responde a otros motivos, pero igualmente ha conducido a que su proyección sea prohibida en varios territorios cuando el film acaba de llegar a las carteleras de EE.UU.

Aquí podremos verla a partir del 18 de febrero (al igual que pasará en China, donde no ha habido problemas de ningún tipo). No se puede decir lo mismo, sin embargo, de Kuwait y de Líbano, que según IndieWire han prohibido el estreno de Muerte en el Nilo a causa de la presencia en el reparto de Gal Gadot. La estrella interpreta en esta adaptación de Agatha Christie (que Kenneth Branagh vuelve a dirigir y protagonizar como Hércules Poirot tras Asesinato en el Orient Express) a Linette Ridgeway, cuyo matrimonio con Simon Doyle (Armie Hammer) desembocará en un asesinato a bordo de un crucero que atraviesa el Nilo.

¿Qué pasa con Gadot que ha enfurecido a las autoridades de Líbano y Kuwait? Pues que su figura está muy relacionada con Israel, y no precisamente por ser muy crítica con su relación con Palestina. Gadot creció en la ciudad israelí de Rosh HaAyin e inició su andadura en el mundo del espectáculo cuando fue nombrada Miss Israel. Paralelamente, y como todos los ciudadanos están obligados a hacer, sirvió dos años en las Fuerzas de Defensa de Israel. Según se ha establecido en Hollywood, y por muy controvertido mediáticamente que sea el conflicto con Palestina, ha acostumbrado a defender a su país con orgullo.

De vez en cuando, eso sí, ha mostrado levemente su malestar por el sufrimiento del pueblo palestino, algo que no es suficiente a ojos de la población de Líbano y Kuwait, mayormente árabe. En 2017, las presiones del grupo libanés Campaña de Boicot a los Partidarios de Israel consiguió que Wonder Woman no se estrenara en su país, y todo apunta a que este mismo organismo ha impedido que Muerte en el Nilo llegue a las carteleras. En lo referente a Kuwait, el vínculo de Gadot con el ejército israelí habría sido el responsable del veto a Muerte en el Nilo.

Al contrario de otras películas que se topan con problemas en su recorrido internacional, ni Líbano ni Kuwait han solicitado que Muerte en el Nilo sea editada de algún modo que satisfaga a los censores, decantándose por una retirada directa.

