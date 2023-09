Oleksandra Matviichuk, premio Nobel de la Paz: "Es el momento de cambiar la narrativa, hay que ayudar a Ucrania a ganar rápido"

Oleksandra Matviichuk (Kiev, 1983) es premio Nobel de la Paz 2022, pero sobre todo es una abogada ucraniana de derechos humanos y líder de la sociedad civil, que además dirige la organización sin ánimo de lucro Centro para las Libertades Civiles (CCL, por sus siglas en inglés). Esta semana se desplazó a Bruselas y allí ha analizado con 20minutos los pormenores sobre la invasión rusa de Ucrania, el futuro de su país y, sobre todo, las huellas que puede dejar el conflicto en la sociedad.

¿Ve cerca una solución a la invasión rusa de Ucrania?

La solución a la guerra es la paz y los ucranianos necesitan la paz más que nadie, pero esa paz no llega cuando el país que ha sido invadido deja de luchar. Eso no será una paz, será una ocupación. Y la ocupación rusa significa desapariciones, torturas, violencia sexual, deportaciones, la inclusión de niños ucranianos en familias rusas, y mucho más. Esto quiere decir que necesitamos la victoria de Ucrania, y ese será el camino hacia la paz; por eso estamos agradecidos con el apoyo de los socios internacionales, porque ayuda a Ucrania a no rendirse.

En este punto de la guerra, ¿qué hace falta?Es el momento de cambiar la narrativa: hay que ayudar a Ucrania a ganar rápido y conseguir la paz, porque es muy diferente hablar de ayudar a Ucrania para no perder o hablar de ayudar a Ucrania para ganar rápidamente la guerra. Y esa diferencia se ve en el tipo de armas que se envían o en la intensidad de las sanciones, por ejemplo.

Desde su visión de activista y abogada que, evidentemente, conoce muy bien la situación. ¿Vieron venir la invasión?

Es obvio cuál era y es la idea de Putin, porque para él la caída de la URSS fue una catástrofe geopolítica y lo lleva diciendo muchos años. Por eso Rusia ha utilizado las guerras durante décadas para recuperar influencia estratégica, se vio en Georgia, en Chechenia, en Moldavia, en Mali, y ahora también en Ucrania, desde 2014. Desde entonces quiere construir un territorio ucraniano ocupado. Sabíamos que pasaría algo como lo que está pasando, lo único que no sabíamos era cuándo pasaría.

¿Hasta qué punto ha cambiado la vida de los ucranianos con la guerra?

La vida normal que tenían los ucranianos se esfumó en un momento. La posibilidad de ir a trabajar, de salir a cenar, de quedar con tus amigos, ha desparecido. Hemos perdido el control de nuestras vidas: vivir en guerra es vivir en una incertidumbre constante y con un miedo total a perderlo todo. Cuando nos vamos a la cama, no sabemos qué va a pasar durante la noche, y no sabes tampoco si aunque tu casa no ha sido atacada ha pasado lo mismo con las de tu familia o amigos. Es inhumano.

¿Cuál es su análisis del papel del presidente Zelenski?

Creo que está siendo muy valiente en momentos extraordinarios, y sobre su figura yo me quedo con su reacción al principio de la guerra cuando le dijo a los aliados que él no se iba a ir de Kiev, que no necesitaba una evacuación sino armas para hacer frente a Rusia. Los ucranianos no estamos luchando solo por nosotros mismos, sino también por defender un orden internacional basado en las leyes que se estableció después de la II Guerra Mundial. Rusia está tratando de demostrar que un país con fuerza militar y armas nucleares puede romper ese orden.

Oleksandra Matviichuk Es la fundadora y presidenta de la ONG Centro para las Libertades Civiles (CCL) desde el año 2007 y en 2012 se convirtió en miembro del Consejo Asesor del Comisario de Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania. Su activismo fue creciendo durante las revueltas del Maidán en 2014 y se ha centrado también en documentar los crímenes de la guerra del Donbás desde entonces. En 2022 fue una de los premios Nobel de la Paz, ya en el marco de la invasión rusa de Ucrania.

¿Cómo se le explica la guerra a un niño?

Es una situación a la que se han tenido que enfrentar millones de familias ucranianas que han tenido que explicar a los niños que tenían que empezar a vivir separadas por culpa de la guerra, lejos de padres o amigos. La mayoría de refugiados de hecho son mujeres y niños. Hemos tenido que explicar por qué Rusia ha enviado tanques a Ucrania o por qué sus padres han desaparecido o han tenido que unirse al ejército para luchar por la libertad de Ucrania. No es una pregunta abstracta, es una realidad para millones de familias. Les han dicho a los niños que tenemos un vecino, Rusia, que ha decidido ocuparnos, y en esta guerra estamos luchando por la libertad en todos los sentidos.

¿Qué Ucrania imagina dentro de 10 años?

La victoria para los ucranianos no implica solo que Rusia salga de nuestro territorio, sino que tiene que ver también con tener éxito en la transición democrática del país. Esto quiere decir que hay que construir sólidas instituciones democráticas. El año pasado recibimos el estatus de candidato para entrar en la UE y estamos en ese camino: tenemos que demostrar avances. Para los ucranianos esto es una elección, y quieren volver a la dimensión europea. Por eso en 10 años quiero ver una Ucrania que tuvo éxito defendiéndose de la invasión rusa y que se reforzó democráticamente. Ese éxito tendrá un impacto muy fuerte en todo el mundo, también en Rusia.

¿Considera correcta la respuesta de la UE a la invasión?

Estamos muy agradecidos con todo el apoyo, porque esta es una guerra sobre la existencia de la democracia, sobre su supervivencia. Es muy importante que los países que se apoyan sobre valores democráticos ayuden a Ucrania frente a los poderes autoritarios. Pero no podemos ir a una guerra en la que Ucrania solo se defienda o una guerra que se enquiste, porque eso acabará con una sociedad ucraniana exhausta y no habrá una fiabilidad en la reconstrucción de Ucrania porque lo que reconstruyas hoy puede ser destruido mañana.

¿Confía en que haya reparaciones?

La gente afectada por esta guerra ve lo que es la justicia de manera muy diferente. Para unos justicia puede significar ver a los culpables ante un tribunal, para otros quiere decir tener compensaciones, o saber la verdad sobre qué ocurrió con seres queridos, o tener la confirmación oficial de que todo lo sucedido es ilegal. El objetivo debe ser llegar a una paz en la que se atiendan todas estas necesidades: con investigaciones criminales, reparaciones, compensaciones internacionales. Que la gente sepa la verdad y esta se cuente públicamente.