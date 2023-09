El actor Matthew McConaughey habló con la periodista y escritora Katherine Schwarzenegger (hija del actor Arnold Schwarzenegger) en Los Ángeles, en la presentación de Just Because, su primer libro para niños, donde confesó el secreto de su idílico matrimonio.

Desde que se casó con la modelo brasileña Camilla Alves, el actor asegura que solo han pasado nueve días separados. La pareja está tan unida que siempre que uno de ellos tiene que desplazarse, el otro va con él.

Matthew McConaughey y Camila Alves llevan juntos desde la noche que se conocieron, en una discoteca de Los Ángeles en 2007. El propio actor contó en su libro Greenlights cómo fue ese momento: “La primera vez que la vi caminar en el local pensé: ‘¿Quién es esa? ¿Qué es eso?’… Y era Camila. La forma en que se movía me dejaba ver a una persona segura de sí misma. Es una mujer con la que puedes pasar tiempo sin pedir permiso, ajena al mundo público que conozco. Desde la noche en que la conocí no he tenido una cita con nadie más”.

El matrimonio, que en total lleva quince años de unión, tiene tres hijos: Levi, de 15 años, Vida, de 13, y Livingston, de 10. Al protagonista de Dallars Buyer Club le gustaría que en el futuro, sus hijo lo vean "no como a un padre, sino como a un amigo".

El actor y la modelo se daban el ‘sí, quiero’ en su rancho de Austin (Texas), en 2012, cinco años después de su proverbial encuentro, que solo les ha reportado momentos felices.

También Camila Alves también ha hablado en alguna ocasión de su matrimonio. En una entrevista declaraba a Hollywood Life: "Puedes pasar por muchas cosas en una relación, puedes pasar por muchos altibajos, ninguna relación es perfecta: es trabajo", aseguraba.

"Pero cuando estás haciendo el trabajo, ¿qué eliges? Esa es la pregunta realmente importante. Y para mí, elijo el amor y elijo el crecimiento", afirmaba.

Hace tres semanas, en su pódcast, la modelo reveló cómo Mary, la madre de su marido, le hizo la vida imposible al principio de su relación."Hizo muchas cosas cuando entré en escena, me estaba poniendo a prueba", explicó. "Y cuando digo ponerme a prueba, lo digo de verdad", insistía, antes de empezar a contar varias anécdotas. "Me llamaba por los nombres de todas las exnovias de Matthew, me menospreciaba, hablaba español conmigo", explicaba Camila Alves. Pero ella no se rindió..

Camila Alves invitó a su suegra a un viaje y al principio Mary intentó de todas las maneras posibles desestabilizarla. "Pero al tercer día me di cuenta de todo, así que le di la vuelta y saqué mi lado latino para que viera quién soy yo. Tuvimos varias discusiones, y al final, me miró y me dijo: ‘Vale, estás dentro", desvelaba la modelo.

Tras superar la ‘prueba’, la relación de nuera y suegra cambió radicalmente, hasta el punto de que ahora se llevan de maravilla. De hecho, la madre del actor vive con la pareja y sus hijos, y la modelo comparte en sus redes muchos momentos y planes con su suegra.