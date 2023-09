Los barones del PP acompañarán a Feijóo en el acto de Madrid contra la amnistía

Un "gran acto" con un gran apoyo del partido. Alberto Núñez Feijóo acudirá con esta pretensión a la protesta que liderará este domingo contra la amnistía en una céntrica plaza de Madrid. Fuentes del PP confirman a 20minutos que ya tienen la confirmación de todos los barones populares, a excepción del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que tiene ese día la agenda ocupada.

Aparte de la madrileña Isabel Díaz Ayuso, se espera que acudan al llamamiento del líder popular el andaluz Juanma Moreno, el castellano-leonés Alfonso Fernández Mañueco, el gallego Alfonso Rueda o el murciano Fernando López Miras, así como los nuevos presidentes autonómicos que acaban de estrenar el cargo tras las elecciones del 28 de mayo: María Guardiola (Extremadura), Marga Prohens (Baleares) o Gonzalo Capellán (La Rioja).

El PP espera que sea una cita masiva, pero evita revelar sus previsiones para no errar en las expectativas. En todo caso, no esperan menos de 600 personas. De este modo, Feijóo reunirá a todo su partido a dos días de su investidura, que se atisba fallida. A este acto también acudirán los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy. No lo hará, por el contrario, Pablo Casado, ya que en Génova solo han querido invitar a los populares que llegaron a la Moncloa. "Se ha invitado a quienes tuvieron responsabilidades de Gobierno".

Es la segunda ocasión en la que ambos expresidentes exhibirán su unión en público tras una ruptura que no se esforzaron por ocultar durante años. Y lo harán de nuevo para apoyar a Feijóo, quien ya el pasado enero logró por primera vez el abrazo entre las dos almas del PP.

La primera foto se la hicieron en Valencia, durante la celebración de la Intermunicipal que sirvió como pistoletazo de salida para las elecciones del pasado 28-M. Esta vez, la imagen se hará desde la madrileña plaza de Felipe II -"por cuestiones de aforo, disponibilidad y de accesibilidad"- y con la investidura de Feijóo como telón de fondo.

Precisamente el objetivo del PP en su acto del domingo 24 de septiembre es que sirva para definir algunas de las prioridades que marcarán el discurso de investidura de Alberto Núñez Feijóo, "para defender la igualdad entre todos los españoles" y para manifestar el rechazo del PP a cualquier planteamiento "que pase por tratar de un modo diferente a los ciudadanos de uno u otro territorio".