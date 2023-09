La oposición no descarta acciones legales contra la "mordaza" del PP en la Asamblea

Los grupos de Más Madrid, PSOE y Vox en la Asamblea de Madrid han asegurado este martes que el PP, que tiene mayoría absoluta, está aplicando una "mordaza" que "dificulta" su labor de control y fiscalización al Gobierno autonómico y no han descartado la posibilidad de ejercer acciones legales si la situación no cambia. Los 'populares', sin embargo, han asegurado que la actividad de la Mesa se encuadra en la "normalidad" y han esgrimido que muchas de las iniciativas que están presentando los grupos presentan defectos de forma y por eso no pueden ser calificadas para su tramitación conforme al reglamento.

El primero en elevar la voz este martes, tras la reunión de la Junta de Portavoces, ha sido el 'número 2' del grupo de Vox, José Luis Ruiz Bartolomé, quien ha acusado a la mayoría absoluta del PP en el máximo órgano de la Asamblea de aplicar el "absolutismo" y de borrar la línea entre el poder legislativo y el ejecutivo.

"La Mesa se cargó alrededor de 90 comparecencias que afectaron a todos menos al PP", ha asegurado el portavoz. Ruiz Bartolomé, además, ha apuntado a una interpretación "retorcida" del reglamento por parte de los 'populares'.

Preguntado por si tomarán acciones legales ante este "cambio de criterio", ha apuntado que lo estudiarán, pero ha remarcado que desde Vox van a intentar que el PP reconsidere sus formulaciones para intentar "sortear la arbitrariedad" actual.

Las críticas al PP las ha reiterado el portavoz socialista. Juan Lobato ha calificado de "rodillo parlamentario" la forma de hacer que a su juicio se está siguiendo desde la Mesa para "imposibilitar que se fiscalice al Gobierno" por el "deseo partidista" del PP. "Estamos empezando la legislatura, es el momento que el presidente de la Mesa tenga claros los criterios objetivos para permitir que nuestro trabajo se haga con eficacia", ha señalado Lobato.

"Vamos a dar la oportunidad, si no, acudiremos a la defensa de nuestro derecho al control parlamentario", ha advertido Juan Lobato. Minutos después, Mónica García, líder de Más Madrid y de la oposición madrileña, ha asegurado que su formación ya está estudiando la posibilidad de plantear acciones legales ante una forma de hacer de la Mesa que ha tachado de "mordaza".

"Se está ejerciendo una arbitrariedad partidista antidemocrática", ha reprochado García. La portavoz de Más Madrid se ha mostrado dispuesta a tratar de acabar con una práctica que, a sus ojos, "cercena el derecho de los parlamentarios" a ejercer su trabajo.

En su turno de intervención, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha negado la mayor y ha acusado a la izquierda de "protestar por una actividad normal" de la Mesa de la Asamblea. "Cuando solo hemos celebrado un Pleno ordinario, ya se han registrado más de 500 comparecencias, muchas de ellas contrarias al reglamento, con lo cual creo que la oposición está muy verde", ha aseverado Díaz-Pache. "La mesa ha calificado correctamente todas las proposiciones no de ley (PNL) y la mayoría de las preguntas", ha añadido.

El principal problema estaría en las comparecencias. Desde la oposición se habría intentado llamar a los altos cargos a comisión para que explicasen las "líneas generales de actuación".

Esta iniciativa iría en contra del funcionamiento de la Cámara, según los 'populares', mientras que han tildado de "cortesía" que los consejeros vayan esta semana a sus respectivas comisiones para explicar cuáles serán sus proyectos estos cuatro años de legislatura que empieza.