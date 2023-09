Gabriel de la Rosa, vocalista de Shinova: "No recuerdo una escena musical tan rica como la de ahora"

Llevan desde 2008 girando, tocando en grandes festivales y mostrando su música al mundo, aunque hayan pasado ya tres años desde que saliera su último disco, La buena suerte. Aun así, confirman que están más en forma que nunca y preparando algo muy especial.

Por supuesto, nos referimos a Shinova, mítica banda de la escena indie (¿o no tan indie?) originaria de Berriz, Vizcaya, y fundada por el bajista Ander Cabello y el cantante Gabriel de la Rosa.

Con este último, vocalista de la banda, ha charlado 20minutos sobre la escena indie, el peso de los años en la música y su nuevo disco, del que no pueden desvelar ni fechas ni nombre, pero sí algunos detalles que harán las delicias de los fans, que podrán verlos actuar el 8 de octubre en el festival MadBlue, en Madrid.

Mirando este asunto con cierta perspectiva, es verdad que dos años no es tanto tiempo para un álbum, sin embargo, es cierto que el nuevo modelo de consumo que se ha impuesto en la industria musical parece que obligue a los artistas a sacar material cada vez más de seguido. ¿Llevan bien esta velocidad?Es un poco lo que hablábamos antes. Lo breve e instantáneo que tenga un estímulo que se vaya difuminando rápido es ahora lo habitual, yo creo que lo vivimos día a día y en todas las facetas de nuestra vida. Pero también creo que estamos sabiendo convivir con esta situación, que ya no es tan nueva, con la tranquilidad de saber que lo que estamos trabajando en silencio es algo muy bueno, o al menos muy digno, que puede lograr que la velocidad de los tiempos pase un poco al segundo plano.

Aunque sigan dando entrevistas como esta y actuando en conciertos y festivales, llevan desde 2021, cuando publicaron el LP La buena suerte, sin sacar un álbum. ¿A qué se debe este parón?Realmente han sido dos años trabajando muchísimo en directo con las canciones de La buena suerte . Es verdad que para algunos artistas y escenas, los tiempos son mucho más rápidos y hay mucha menos distancia entre single y single , o entre disco y disco, pero nosotros somos otro tipo de banda. Nos encantaría tener de un mes para otro un nuevo disco, pero es muy difícil, pues nos volcamos muchísimo en cada trabajo. Ya tenemos grabado el siguiente, que saldrá… bueno, no puedo dar fecha todavía porque no me dejan (risas), pero no tardará demasiado. También es verdad que hemos sacado algún single desde La buena suerte, como Si no es contigo, con Rafa Val; o Gigantes con IDOIA, que son [estos artistas] como hermanos. Aun así, aunque sepamos que tenemos una responsabilidad con toda la gente que está esperando nuestro trabajo, no nos obligamos a ser creativos y sacar música. Nos gusta que todo fluya. Y está fluyendo.

Escuchando su discografía, se percibe en sus primeros trabajos un deje 'hardrockero' que se ha ido perdiendo con el tiempo. ¿La evolución ha sido natural o ha habido un esfuerzo por amoldar o cambiar el sonido?Sí, sí, antes éramos jevis (risas). Al final, nosotros llevamos tocando toda la vida; creo que la primera vez que nos subimos a un escenario fue a los trece años. Siempre hemos hecho música más similar a la que escuchábamos, a lo que nos gustaba. Por ejemplo, nuestras primeras bandas eran muy punk, luego nos hicimos más rockeros y más tarde conocimos el heavy metal. Cuando me junté con Ander [Ander Cabello, bajista de la banda], empezamos a hacer sonidos mucho más rockeros y muy alejados de nuestra propia escena, aunque al final, por mucho que suene a topicazo, la música es siempre música y da igual. Tras nuestros primeros discos, hubo un debate interno en el grupo, se cambiaron algunos integrantes de la banda y seguimos con nuestra nueva etapa.

Yo creo que la evolución de nuestro sonido fue muy natural, siempre desde el amor, la pasión y el gusto por la música que íbamos escuchando.

Sobre esta escena de la que hablamos, ¿cree que siguen existiendo a niveles más pequeños? ¿Existe todavía ese circuito de bandas, salas pequeñas y conciertos más íntimos?Existe todavía ese circuito de bandas tocando en salas más pequeñas, por supuesto, formado por grupos tocando en bares y en peores condiciones. Y diría que es un circuito de trinchera. Nosotros estuvimos ahí cinco, quizá seis años, tragando muchísimo barro, pero también aprendiendo un montón. Nosotros, en ese circuito, tras vivir momentos muy complicados, decidimos que queríamos seguir adelante. Es muy duro tirarte dos años tocando y que vengan a verte veinte personas, pero tú sigues y sigues y descubres que no solo es a lo que te quieres dedicar, sino también lo que en sí eres. Gracias a ese circuito, lo que era nuestro hobbie, que todavía lo sigue siendo, se pudo convertir también en nuestra profesión.

Hay bandas que a lo mejor, gracias a Internet, llegan a lo más alto sin pasar por ese circuito previo, pero creo que son muy pocas. Cada vez va a suceder más por las redes, pero no creo que sea lo habitual. Además, todo lo que no se aprenda en salas pequeñas, se acabará aprendiendo de otra forma, quién sabe si peor.

Llevan muchos años, desde 2008, viviendo en el mundo de la música. ¿Hay momentos de crisis, quizá de agotamiento, en los que puedan pensar que ya lo habéis hecho todo?Puede que existan esos momentos, pero nosotros todavía estamos lejos. Cada vez que tocamos en una sala o un festival, nos sentimos casi nóveles. Tenemos experiencia y hemos aprendido mucho, pero todavía mantenemos esa inocencia del músico, esa emoción al ver las sonrisas y las lágrimas de quienes vienen a vernos.

Sabemos que todavía no pueden desvelar nada del nuevo disco, pero ¿hay alguna cosilla que quizá sí se pueda contar?Pues sí, pero creo que va a sonar a tópico porque es lo que cuentan todos (risas). No te voy a decir que es nuestro disco más maduro, pero creo sinceramente que es lo mejor que hemos hecho nunca.

Fíjate que a lo mejor me estoy columpiando, pero nos estamos viendo con tantos buenos singles sobre la mesa que no sabemos bien cuál va a ser el definitivo. No te puedo avanzar fechas todavía, pero puedo decir que el primero llegará muy prontito y que llevará una esencia diferente que hemos encontrado y que nos dará la vida.

Pero bueno, creo que eso es algo que deberá juzgar la gente cuando lo escuche (risas).