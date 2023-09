El viaje a ninguna parte del sofisticado F-35: la historia de cómo voló kilómetros y kilómetros sin piloto y en "estado zombi"

U.S. Air Force

Al fin apareció. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos encontraron este lunes los restos del F-35 de la Marina que el domingo sufrió un accidente cerca de la base militar en Charleston, en el estado de Carolina del Sur. El piloto del caza salió ileso.

El avión no estaba lejos. Según las autoridades, los restos del F-35B Lightning II estaban en el condado de Williamsburg, a unas "dos horas al noreste" de la base que sirve a las fuerzas áreas y navales. No han dicho más, porque los motivos del "incidente" están aún "bajo investigación", asegura el comunicado emitido por el ejército estadounidense.

Desaparecido 24 horas tras un "percance"

Los hechos tuvieron lugar el domingo por la tarde. El avión ―perteneciente a uno de los escuadrones de entrenamiento de la 2ª Ala Aérea de los Marines― estuvo desaparecido tras sufrir un "percance" cuando realizaba un vuelo en el estado de Carolina del Sur.

El piloto, que no ha sido identificado, logró eyectarse y descendió en paracaídas. Según un comunicado de la Base Conjunta de Charleston, el militar está hospitalizado y en condición estable. "El percance está actualmente bajo investigación", asegura el capitán Joe Leitner, portavoz de la 2ª Ala Aérea de Marines.

Pero el caza no se estrelló de inmediato. El aparato continuó volando de forma autónoma, lo que informalmente se conoce como "estado zombi". No se sabe durante cuántos minutos lo hizo, pero finalmente cayó a tierra, ahora sabemos que "dos horas al noreste" de la base.

Un caza F-35 Lightning II, aterrizando en la Base Aérea Edwards, de EE UU. WIKIPEDIA/US Air Force

Uno de los cazas más avanzados y caros del mundo

Conocido por su cuerpo afilado y aerodinámico, el F-35 se encuentra entre los cazas más avanzados del mundo. Su fabricante, Lockheed Martin, dijo en un comunicado: "Somos conscientes del percance en el que se ha visto involucrado un F-35B del Cuerpo de Marines de Beaufort y agradecemos que el piloto se eyectara sano y salvo. Estamos apoyando la investigación del gobierno".

El transpondedor del avión no funcionaba "por alguna razón que aún no hemos determinado"

Lo cierto es que las autoridades militares no han sabido de su paradero durante cerca de 24 horas. La razón es que el transpondedor del avión, que normalmente ayuda a localizarlo, no funcionaba "por alguna razón que aún no hemos determinado", dijo Jeremy Huggins, portavoz de la Base Conjunta de Charleston.

Por eso, los responsables de la base publicaron un mensaje en redes sociales pidiendo la ayuda de la ciudadanía para su localización. "Los equipos de respuesta a emergencias todavía están intentando localizar el F-35... Se pide al público que coopere con las autoridades militares y civiles mientras continúa el esfuerzo", indicaron.

¿Cuánto ha costado el accidente?

"El avión es sigiloso, por lo que tiene diferentes revestimientos y diseños que hacen que sea más difícil de detectar que un avión normal", explicó Huggins. El portavoz no quiso especificar la naturaleza del ejercicio en el que participaba el piloto en el momento del incidente.

El alcance de los daños sufridos por el caza no está claro, pero el F-35 es uno de los aviones más caros del mundo. Cuenta The Washington Post que cuando un F-35 se estrelló por primera vez en 2018, el percance se clasificó inicialmente como de "Clase A". Ese grado se refiere a un coste de 2 millones de dólares o más en daños, la destrucción completa del avión o la incapacidad total permanente de la tripulación.