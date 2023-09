Los españoles gastan casi 60 euros de media al año en aperitivos

España es uno de los principales países consumidores de aperitivos en Europa, con un gasto que alcanza los 57,5 euros per cápita anuales, solo por detrás de Reino Unido (72 euros) y Holanda (68 euros), según datos ofrecidos por Snack'in for you, marca de Sigma.

De hecho, ocho de cada diez españoles consumen snacks de forma habitual, ya sea semanalmente (56%) o diariamente (24%).

Asimismo, la marca ha detectado que el consumidor tipo de aperitivos de en España es un adulto de mediana edad, amante de los salados y que toma 'snacks' principalmente por la tarde y en el hogar "para matar el gusanillo o darse un capricho".

En general, los españoles tienen una marcada preferencia por los 'snacks' salados sobre los dulces. De hecho, las patatas fritas, palomitas y gusanitos son los aperitivos favoritos del 14% de la población. Les siguen los frutos secos (9,2%), la fruta (8,9%) y los embutidos (8%).

No obstante, existen diferencias por regiones. Por ejemplo, el gusto por los aperitivos salados se eleva cinco puntos por encima de la media (19%) en el caso de los madrileños, mientras que en Barcelona se eligen más los frutos secos (12%) y en la zona noreste de España apuestan por los embutidos (11%).

Respecto al momento del día elegido para el picoteo, uno de cada dos españoles prefiere hacerlo por la tarde, mientras ve la televisión (33%), se toma un descanso (19%) o estudia (13%).

El informe de Snack'in for you muestra también que ocho de cada diez consumidores españoles prefiere tomarse un tentempié en su hogar. Además, la primera motivación para tomar un aperitivo es que sea saciante (17%), aunque también destacan aspectos como que sea sabroso (15%) y saludable (12%).

Más de 2.000 millones de facturación en 2022

En 2022, el sector del aperitivo en España facturó 2.316 millones de euros, experimentando un crecimiento del 10% en valor, según datos IRI.

Sin embargo, el sector se enfrenta ahora a la dificultad de aunar lo sabroso con lo nutritivo, pues como ha comentado el director de 'Snack' de Sigma en Europa, Simón Fusté, "los 'snacks' sabrosos tienden a ser poco nutritivos, y los aperitivos nutritivos no suelen ser demasiado apetecibles". Por ello, Fusté considera que satisfacer ambas demandas "es la clave para revolucionar el mundo de los snacks".

Además, entre los retos del sector también se encuentra el desarrollo de tentempiés que ofrezcan a los consumidores la confianza y transparencia de saber qué están comiendo exactamente.

En este sentido, Fusté ha asegurado que quieren que los compradores conozcan qué están tomando y qué valores nutricionales les aporta y, por ello, apuestan por un etiquetado limpio, con información clara y comprensible.