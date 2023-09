¿Qué pasa en Marina d'Or? Los motivos para su cierre adelantado, cómo influye su cambio de dueños y qué pasa ahora con las reservas

"¡Familia! Vamos a escaparnos unos días a la playa". Un plan baratito, piensan los padres, que todo sigue muy caro. En España, con playa, con todo cerca... Alguien sugiere Marina d'Or. Entran en su web: "Uno de los resorts turísticos más conocidos y afamados de Europa", aseguran.

Y leen: "En primera línea de playa, en Oropesa del Mar, Castellón (C. Valenciana, Spain), cuenta con hoteles de 5, 4 y 3 estrellas, apartamentos turísticos así como con múltiples y variadas instalaciones vacacionales alrededor de más de 500.000 metros cuadrados de zonas verdes y ajardinadas frente al mar Mediterráneo". Pues nada, hecho. A Marina d'Or - Ciudad de Vacaciones.

Nos estamos preparando para ti. Nos vemos la próxima temporada"

Pero cuando van a reservar unos días en la web se encuentran con que no es posible. "Nos estamos preparando para ti. Nos vemos la próxima temporada", indica la página. ¿Qué pasa en Marina d'Or?

¿Ha cerrado o ha acabado temporada?

No, la ciudad de vacaciones del mediterráneo castellonés no ha cerrado. Lo que ha hecho ha sido poner fin a la temporada, la campaña 2023. Pero lo ha hecho antes de tiempo porque en teoría iba estar abierto hasta diciembre. Ha cerrado en una fecha más temprana de lo habitual: en 2022 lo hizo el 13 de octubre.

¿Y las reservas?

La empresa ha dado la temporada por concluida por sorpresa. Tanto como que ha tenido que cancelar las reservas de sus hoteles y balneario. Ha cancelado todas las reservas con fecha posterior al 17 de septiembre y ha devuelto el dinero a los clientes, a los que se lo ha comunicado por teléfono o correo electrónico.

Marina d'Or en imagen de archivo MARINA D'OR - Archivo

¿Se puede reclamar?

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aconseja reclamar todos los gastos y perjuicios ocasionados a los usuarios por el cierre repentino. La organización considera que la medida está "injustificada" y ha generado perjuicios. De modo que, aunque la empresa ha comunicado que devolverá el importe de las reservas, según la OCU también "debe reembolsar los gastos asociados a servicios adicionales cuya razón deja de existir como es el transporte". Recomiendan guardar todas las reservas y comprobantes de pagos.

¿Quién es el dueño de Marina d'Or?

El propietario del complejo vacacional era el fondo americano Farallon Capital Management. Pero este pasado mes de agosto se lo vendió al Grupo Fuertes, propietario de El Pozo o Cefusa. Solo falta el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Si lo da, será la cadena Magic Costa Blanca (con sede en Benidorm) la que gestione Marina d'Or.

¿Han dado explicaciones?

Ni uno ni otro han explicado nada. Farallon tan sólo ha confirmado el cierre y ha contactado con los clientes que habían hecho reserva para comunicarles su cancelación por la decisión de poner fin a la temporada veraniega.

Marina d'Or Booking

¿Es extraño este adelanto del cierre?

Según la alcaldesa de Oropesa, Araceli de Moya, no hay nada raro en adelantar el fin de la temporada. "El cierre no ha de extrañar. Es una estrategia de la empresa, que no sorprende. Orpesa es un municipio turístico que todavía no hemos conseguido desestacionalizar, con su auge en verano", ha dicho De Moya en Radio Castellón.

¿Qué buscan los dueños?

Aunque Farallon no ha querido explicar nada, el motivo del cierre no es otro que la búsqueda de la rentabilidad, un objetivo que el fondo americano se marcó a su llegada en 2021. El proceso de venta en marcha es, sin duda, otra de las causas del cierre anticipado, asegura Castellón Plaza.

¿A qué se dedica el nuevo propietario?

El Grupo Fuertes es el propietario de El Pozo o Cefusa, pero también de muchos hoteles: Profusa, Vis Hoteles (Murcia), Hotel Albahía (Alicante), Pueblo Acantilado Suites (El Campello), Hotel Arco de San Juan, el resort La Perla del Mar Menor y el hotel Dos Playas (Mazarrón). Tiene un acuerdo con la cadena Barceló para la gestión de seis de sus activos. Además, a través de Magic Costa Blanca, tiene una cartera de 10 hoteles y 2 complejos de apartamentos en Benidorm, Alfaz el Pi, Gandia, Finestrat y Villajoyosa.

Puerto Marina de Cala d'or CAIB

¿Quién creó Marina d'Or?

El fundador del macrocomplejo de vacaciones fue Jesús Ger. Su construcción se inició en los años 90 y llegó a tener unas 100 oficinas en España y en el extranjero (Reino Unido, Francia, China e Irlanda). En 2021 se lo vendió a Farallon, que asumió la deuda acumulada por valor de casi 108 millones, la mayoría a largo plazo. Con la capitalización de esos préstamos se produjo la salida del capital de Ger.

¿Cómo es hoy el complejo?

"La Ciudad de Vacaciones ofrece variadas ofertas para toda la familia: alojamiento con grandes ofertas para niños, bebidas incluidas en buffets, amplio programa gratuito diario de animación...", dice su web. Esa fue siempre su filosofía: un lugar de vacaciones para toda la familia y con todo para no tener que salir.

Ese todo es una superficie de 1,4 millones de metros cuadrados (medio millón son zonas verdes), hoteles de 5, 4 y 3 estrellas, apartamentos turísticos, balneario de agua marina, puerto deportivo, 7 parques de atracciones, ludotecas, centros comerciales, tiendas, restaurantes, pubs, discotecas... y todo con un equipo artístico y de animación, con grandes espectáculos diarios.