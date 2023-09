Manuel Ríos firma 'El olor del miedo', una novela negra sobre el derecho animal: "Mi madre me leía a Rodríguez de la Fuente"

Asesinos en la novela actual hay muchos, y víctimas más. Pero asesinos de animales y víctimas que lleven trompa, cuernos o vivan en cautividad con otras especies... no demasiadas. Manuel Ríos San Martín traslada la intriga del género a un zoológico, donde una veterinaria apasionada de su trabajo deberá enfrentarse a la muerte de su animal favorito. La novela debate de los derechos de los animales, sobre los que nuestro código penal arroja pocas luces y muchas sombras. El autor, periodista, cineasta y guionista, ha escrito otras tres novelas: Círculos, La huella del mal y Donde haya tinieblas. La cuarta es un thriller muy 'bestia'.

Su novela empieza sin apenas dar tiempo al lector a respirar, con la muerte de un animal salvaje en un zoo. ¿Ha pensado en crear un nuevo género, la novela negra 'animal'?No estaría mal ser el creador de un nuevo género, pero no me lo había planteado. De momento, me basta con haber escrito una historia original, algo que no se le haya ocurrido antes a otro. Hay mucha novela negra y los autores tenemos que intentar sorprender al lector, que no sepa qué puede esperar, huir de lugares comunes. Matar a una elefanta en un zoológico nada más empezar la novela creo que genera mucha inquietud. ¿Por qué habrá sucedido algo así?

La gente se interesa por los animales desde un punto de vista muy emocional y eso hace que le apetezca leer una historia como esta

¿Cómo se le ocurrió esta idea tan diferente? Desde niño siempre me ha interesado el comportamiento animal. Mi madre en vez de cuentos infantiles me leía enciclopedias de Félix Rodríguez de la Fuente. Cuando se me ocurrió el detonante, vi que era una oportunidad de hablar de ese tema que tanto me gusta, que podía utilizar la novela para comparar a los humanos con el resto de los animales. Siempre que cuento historias y anécdotas de este tipo observo que todo el mundo las escucha con interés. Eso me terminó por decidir. La gente se interesa por los animales desde un punto de vista muy emocional y creo que eso hace que le apetezca leer una historia como esta

¿Cree que la población está concienciada con una ley del buen trato animal?Creo que la gente cada vez está más concienciada con el cuidado a los animales, pero una ley, en sí misma, no consigue eso. Es más complejo. Un cambio social lleva tiempo. Yo prefiero hablar en positivo y no crear culpabilidad, sino explicar lo bonitos que son los animales, lo interesante que es que no se extingan, qué haya diversidad. Y luchar contra la idea de que el ser humano es horrible, que solo genera desánimo y depresión. También hacemos muchas cosas bien, sabemos ser encantadores y somos capaces de descubrir nuevos medicamentos o de escribir novelas.

¿Qué sabemos del código penal, en relación a este asunto?Cuando yo escribí la historia, matar a un elefante se consideraba maltrato animal, creo recordar. 18 meses de cárcel como máximo. En la novela, a los personajes les parece muy poco.

El autor con su novela, en Bioparc, Valencia. JAVIER OCAÑA

Una veterinaria metida a investigadora, ¿da para más entregas?Cuando escribo una novela no me planteo qué vendrá después. La veo en sí misma, con principio y final. Quería que esta investigación fuera muy emocional, por eso, aparte de los policías, decidí que la veterinaria que cuidaba a la elefanta 'asesinada' no estuviera de acuerdo con el planteamiento oficial y desarrollase una investigación en paralelo, en ocasiones bordeando la legalidad y jugándose la vida, incluso. El amor por la elefanta la lleva a arriesgarse demasiado.

También aborda el amor no convencional, la igualdad racial... ¿Esta novela tiene tantos enfoques como pretendía su autor?Creo que es una novela compleja contada de una manera sencilla, para el lector medio. Eso requiere un gran trabajo de planificación previo, que todo encaje con naturalidad. El amor es importante en la novela. Creo que puede ser un buen libro para iniciarse en la novela policiaca, tiene todos los elementos de un buen thriller, pero desarrolla algo más de lo habitual las vidas personales de los personajes, no son arquetipos. Los conocemos bien y creo que eso hará que el lector empatice con ellos.

Los seres humanos somos peligrosos porque no tenemos otra especie que nos haga de contrapeso

¿Usted también opina, como señala la portada del libro, que no hay animal más peligroso que el ser humano?Los seres humanos somos peligrosos porque no tenemos otra especie que nos haga de contrapeso. Hemos roto el equilibrio. Por eso, tenemos que ser nosotros mismos los que nos pongamos límites. Eso es muy meritorio como especie, pero difícil de cumplir.

Portada del último libro de Ríos San Martín. CEDIDA

Usted es padre, ¿cómo transmite el amor a los animales a sus hijos?Yo creo que cuando tú vives algo, lo transmites sin grandes discursos. A mis hijos les encantan los animales, sobre todo a mi hija mayor. Vemos documentales juntos, montamos a caballo, hablamos de todos estos temas que están en la novela. Sale natural.

Mientras escribo, no pienso en que mi novela se convierta en una serie

También es guionista. ¿Hay aquí una película o una serie? ¿Ya le han tirado los tejos? Sus anteriores novelas están siendo ya adaptadas a la televisión.Conseguir que una novela se lleve a la pantalla es muy complejo. Se publican por lo menos 30.000 novelas al año y se adaptan 4 o 5. Yo llevo tiempo trabajando en la adaptación de las anteriores y, de momento, no se han vendido a una cadena, aunque hay opciones. Entiendo que, al ser guionista, surja esta pregunta, pero mientras escribo no pienso en eso. Si hubiera querido que fuera serie, habría escrito una serie. Si elijo que sea novela es porque le veo más interés. Lo elijo antes de ponerme a desarrollar el proyecto, cuando se me ocurre la idea.

¿Es bueno que leamos más sobre la vida animal? ¿Qué lecturas recomienda, tipo Moby Dick, La llamada de la selva..?Yo recomiendo libros de etología, de chimpancés como los de Frans de Waal, el propio Arsuaga en sus conversaciones con Millas, que son muy divulgativos. No tanto novela. Pero te citaré una no tan conocida, pero muy interesante: Fuera de quicio, de Karen Joy Fowler. Muy recomendable. No puede desvelar nada sobre ella, hay que leerla sin saber de qué va.