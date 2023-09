Quiénes fueron las mujeres más importantes en la vida de Pepe Domingo Castaño

Pepe Domingo Castaño, voz inconfudible de la radio, especialmente, y también de la televisión, falleció el pasado domingo a los 80 años. Su inesperada muerte deja a muchos amigos y compañeros devastados y una lista de mujeres, las más importantes de su vida.

Pepe Domingo, nacido en Padrón (A Coruña), se casó en 1969 con María Luisa Seco, una de las presentadoras más populares de la década de los 70, sobre todo, en programas infantiles. Buenas noticias, Zoo loco, Biblioteca infantil y Antena infantil son algunos de los programas que condujo.

La pareja, que no tuvo hijos, se separó en 1981. Ella, que era maestra y sicóloga, falleció siete años después.

El periodista gallego se casó en 1985 con su "novia eterna", María Teresa Vega. "La conocí una noche en (la discoteca) Long Play y a quienes estaban conmigo les dije: es la mujer de mi vida. Y no sabía ni como se llamaba. Era modelo, acababa de llegar de Milán, aunque era gallega. Me lancé y hasta hoy”, confesó el año pasado a la revista Diez Minutos por la presentación de su libro Hasta que se me acaben las palabras.

Con Teresa, Pepe Domingo Castaño tuvo dos hijos: Óscar, que es realizador de televisión y también ha trabajado en la radio, y Hugo, que es piloto de aviación.

José Domingo Castaño tenía dos nietos, una niña, que es la mayor y un niño. Y en la lista de mujeres favoritas estaba su sobrina Cristina, actriz popular por sus series como La que se avecina y Toy Boy.

Tío y sobrina estaban muy unidos, gracias a sus orígenes y a sus profesiones, tan relacionadas.

Cristina ha dedicado una emotiva carta a su tío, que era hermano de su padre, Totó, también fallecido.

Y ha mostrado en su Instagram algunas imágenes de ambos juntos, quienes se profesaban una admiración mutua.