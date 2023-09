Muere Antonio, el padre de Tony Spina, a los 62 años

Hacía días que Marta Peñate confesó que no se encontraba bien anímicamente, y ha sido este domingo cuando Tony Spina reveló el mal momento que estaban viviendo, pues acababa de morir su padre, Antonio, a los 62 años.

"En estos días he estado desconectado, la razón ha sido el fallecimiento de mi padre", confirmó en sus redes el concursante de Vaya vacaciones. "Para mí no solo era un padre, también era mi mejor amigo. Sacabas mi mejor versión, nos dabas alegría a todos y cada día nos sacabas una sonrisa".

"Eras la alegría en persona. Te has ido joven, 62 años, pero no te has ido del todo porque siempre estarás a mi lado y seguirás viviendo conmigo. Te recordaré todos los días de mi vida, descansa en paz, papi Antonio", concluyó en sus redes.

Antonio era uno de los pilares fundamentales en la vida del italiano de 34 años, pues mantenían una relación muy cercana. Es por ello que muchos de sus compañeros televisivos le han mostrado sus condolencias.

Rafa Mora, Desy Rodríguez, Melyssa Pinto, Alejandro Nieto, Tania Medina o Aguasantas han sido algunos de los compañeros de Mediaset que le han mostrado su apoyo, al igual que su novia, Marta Peñate.