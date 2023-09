'GH VIP 8' descubre al concursante infiltrado que se irá del concurso y un posible embarazo

Gran Hermano VIP vive sus primeros días y, poco a poco, va descubriendo sus cartas. Entre ellas varias novedades. Este domingo, desveló que Pedro García Aguado saldrá de la casa de Guadalix en el momento que le descubran; cuando alguien lo haga entrará otra persona. Él es el concursante infiltrado.

"Pedro García Aguado tiene fecha de salida hasta que le descubran y cuando le descubran entrará otra persona", reveló Ion Aramendi. "Si detectamos que favoreces a alguien y dejas que te descubran, el premio final sufrirá una penalización sin precedentes", le advirtió. "Te pedimos que hagas este esfuerzo, que sigas en tu papel de infiltrado y que sea la casa la que lo descubra".

Además, el presentador explicó que el martes se emite Límite 48 horas con Marta Flich, donde hablarán con el nuevo concursante: el patinador Javier Fernández.

Además, Sol Macaluso, que sufrió un aborto antes de entrar al concurso, sembró una duda. "Iba a entrar embarazada pero perdí a los bebés. Estoy haciendo el duelo todavía", lamentó la periodista, para, acto seguido, reconocer que su chico y ella lo seguían intentando: "De hecho, no sé si estoy embarazada ahora. Nos enteraremos en una semana. Sería una alegría, pero no me quiero hacer ilusiones", aseguró ante sus compañeros, asombrados por lo que les estaba contando.