Xavier Trias: "Creo que el PSOE estaba detrás del golpe de Estado del 23-F"

El exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha asegurado que detrás del golpe de estado del 23-F estaba el PSOE: "Nadie se puede creer que esto fue del señor Tejero", ha dicho en una entrevista en la Ser Cataluña.

El líder de 'Trias por Barcelona' ha vinculado el episodio a una estrategia para frenar el desarrollo autonómico. Ante las preguntas de los periodistas, el exalcalde ha afirmado que cree ciegamente en la participación de los socialistas. “Fue lo que pasó. Terminó el 23-F, cambió el gobierno y lo primero que hizo el PSOE fue la LOAPA”, ha dicho.

"Dirán que estoy gagá, que estoy mayor, pero es evidente", ha añadido Trias después de afirmar que sabe que muchos dirigentes de su partido se enfadarán tras escuchar sus declaraciones.

El primer secretario del PSC, Salvador Illa ya le ha pedido que rectifique por sus declaraciones. "Una afirmación totalmente desafortunada, sin sentido y dolorosa para los socialistas, que siempre hemos luchado por la democracia en este país", ha afirmado en un mensaje en la red social 'X'.

Abierto a negociar con Collboni

El de Junts todavía no ha perdonado a Collboni por su jugada durante la investidura en el Ayuntamiento de la capital catalana, sin embargo, ha abierto la puerta a negociar con el socialista, aunque remarcando que no hará “de su monaguillo” ni tampoco de jefe de oposición.

“Nosotros podemos quedarnos como oposición, responsable, pero dura o si él se acerca nos sentaremos y veremos que tenemos que hacer”, ha asegurado Trias.

No obstante, ha reiterado que no tiene ninguna intención de acabar el actual mandato y ha asegurado que abandonará la política pronto. “Siempre he dicho lo mismo, o era alcalde o nada”, ha añadido.

Investidura de Sánchez

Preguntado sobre las negociaciones por la investidura, se ha mostrado partidario de apoyar al candidato socialista pero no “a cualquier precio”. Asimismo, ha lamentado, ha lamentado que nadie les haya hecho “una propuesta clara”.