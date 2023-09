Los niños de 'MasterChef Junior' juzgan a los 'Celebrities': "Por favor, que estos niños no vengan más"

La primera prueba del segundo episodio de MasterChef Celebrity consistía en elaborar platos teniendo en cuenta los cuentos tradicionales que les había tocado a cada concursante. Desde la calabaza de Cenicienta hasta los dulces de Hansel y Gretel.

Jorge Cadaval fue el primero en recibir los palos de los niños, que fueron muy duros con ellos. "La guarnición y todo, lo haría todo más junto", criticó Guille. "Por este me voy", le dijo el concursante a sus compañeros.

"Hay algo en este plato que no me cuadra", "a este le falta salsa", "la carne está seca y no me gusta la salsa" o "esto se pega en los dientes", fueron algunas de las críticas de los pequeños chefs.

Jorge, en un momento de pánico, suplicó: "Por favor, que estos niños no vengan más". Aunque no todo fueron malas críticas. Los platos de Álvaro Escassi o Sandra Gago -elegida la mejor de la prueba- fueron alabados por los 'junior'.

En contraposición, la peor parte se la llevaron Blanca Romero y Tania Llasera, cuyos platos fueron elegidos por el jurado (los mayores, Pepe, Jordi y Samantha) como los peores.