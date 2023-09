La apuesta que Eduardo Casanova le ha planteado a los jueces de 'MasterChef Celebrity': "Me da pánico"

La octava edición de MasterChef Celebrity se estrenó este jueves con nuevos famosos de lo más diferentes: Los Morancos, Tania Llasera, Toñi Moreno, Jesulín de Ubrique... Multitud de rostros se enfrentan a esta aventura culinaria, y televisiva, como Eduardo Casanova, actor y director que ha derrochado nervios en el primer programa.

El que diera vida a Fidel en Aída confesó estar entusiasmado por el reto, pero su primer cocinado fue de lo más agitado y eso le podría jugar una mala pasada. Sin embargo, aseguró que nunca iba a llorar. "Como dijo Yolanda Ramos, prefiero tirarme un pedo antes que llorar", declaró en su primer plato.

Tras la prueba de exteriores, el joven de 32 años terminó enfrentándose a la eliminación, pero se salvó. No obstante, Pepe Rodríguez le pidió que controlase los nervios, algo en lo que él le dio la razón y añadió que, aun así, nadie le vería llorar.

"Tengo 32 años y llevo trabajando desde los 12. No se me ha caído una lágrima nunca", reveló el intérprete. Pero entonces, como todo es posible en MasterChef, les planteó una apuesta. "Si lloro, os venís los tres vestidos de rosa y yo de rojo vestido de pies a cabeza", ofreció, pues confesó que detestaba el color rojo.

"No voy a llorar porque me da pánico mostrarme vulnerable. Me han enseñado a que si te muestras tal y como eres te pueden hacer daño y a todos nos da miedo que nos hagan daño", opinó Eduardo Casanova. "Desde chiquitín he ido a los sitios y siempre tenía miedo de ser el freak y no encajar. Aquí eso no me pasa".

Sin embargo, tanto jurado como aspirantes le apoyaron y animaron a que, si lo necesitaba, llorase, pues no tenía nada de malo.