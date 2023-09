El euro cae y se sitúa en niveles mínimos desde marzo tras la subida de tipos del BCE

La cotización del euro frente al dólar ha registrado este jueves un descenso del 0,86%. Se sitúa así el cambio en 1,0636 dólares tras la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de subir los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 4,25%.

El cruce entre ambas divisas no era tan bajo desde el pasado 16 de marzo, cuando se encontraba en 1,0605 euros por cada dólar. Esta caída se ha dado después de que el BCE haya optado por décima vez consecutiva por elevar los tipos de interés. Según lo que los analistas interpretan, esta cifra podría representar el fin del ciclo alcista.

Para la moneda europea, esta decisión se ha traducido en una caída de su valor. Sin embargo, desde Mapfre Economics han señalado que este movimiento significa un respaldo al euro mediante la credibilidad del banco central.

En la misma línea se ha pronunciado la fintech Ebury que, si bien es consciente de que el euro ha tenido un comportamiento "agresivo" este jueves, todavía contemplan margen para "una cierta apreciación" de la moneda común frente al dólar hasta final de 2024.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha afirmado que los tipos de interés "han alcanzado niveles que, de mantenerse por un tiempo lo suficientemente prolongado", contribuirán de forma "sustancial" a devolver la inflación al entorno del 2%. No obstante, no se ha detallado qué se entiende por "tiempo suficientemente prolongado". Posteriormente ha matizado que la frase no equivale necesariamente a que estemos en el "pico" de tipos.