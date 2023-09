Así es Rufus T. Firefly, el grupo de rock español que fue telonero de bandas como Vetusta Morla

Rufus T. Firefly ha conseguido consagrar su carrera con el paso de los años. La banda de rock alternativo comenzó en 2006, pero esta última época se ha vuelto un indispensable en los carteles de los festivales nacionales.

La banda está compuesta por Víctor Cabezuelo como vocalista y guitarratarrista; Julia Martín-Maestro a la batería; Carlos Campos a la guitarra, Juan Feo también en la percusión; Miguel de Lucas como bajista y Marta Brandariz al teclado.

Parecida a la situación del grupo Second, Rufus T. Firefly se formó por amigos que se conocieron en la infancia y la adolescencia, y participaron en el concurso Global Battle of the Bands, llegando a la final madrileña, por lo que grabaron una primera maqueta de cuatro temas en inglés.

El curioso nombre de la banda tiene su origen en la pelicula de los Hermanos Marx Sopa de ganso, concretamente en el personaje de Groucho Marx.

El estilo de Rufus T. Firefly comenzó siendo rock indie o alternativo, pero con el tiempo ha viajado del clásico al progresivo, ma psicodelia y el soul y R&B, entero otros.

La banda se dio a conocer tocando en pequeños locales, y también por la página MySpace. Y su éxito ha ido creciendo desde el comienzo, pasando también por se teloneros de grupos como Vetusta Morla y cosiguiedo buena acogida de los medios especializados.

El primer álbum, 'My Synthetic Heart'

El grupo lanzó su primer disco en 2008, My Synthetic Heart, al que siguió en 2011 su primer álbum con letra en español, La historia secreta de nuestra obsolescencia programada.

Desde ese momento, Rufus T. Firefly no paró, y en 2012 publicó Ø2, el cual tuvo el reconocimiento de medios especializados en música. A este álbum lo siguió el lanzado en 2013, Grunge, y en 2014 publicaron Nueve.

Hasta 2017, la banda no volvió a lanzar un disco, pero dicho año publicó Magnolia, el cual contó con una gran acogida y apareció en listas de los mejores lanzamientos del año. El concepto del álbum continuó en una segunda parte con Loto, publicado un año después.

Su último lanzamiento fue en 2022 con El largo mañana. Y con toda su discografía se recorren los distintos puntos de la geografía de España en conciertos en solitario, pero también en festivales como el Granada Sound, el Sonorama Ribera y el Low Festival.