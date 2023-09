Así ha sido la carrera musical de Second, la banda indie rock que se despide de los escenarios después de más de 25 años

Con el fin del 2023 también llegará a su final Second, el grupo indie nacional de rock alternativo que ha decidido separarse tras más de 25 años de carrera musical.

La banda, que se formó en Murcia en 1997, está compuesta por los músicos Jorge Guirao, a la guitarra, y Sean Frutos como vocalista. Ambos se han recorrido los escenarios durante más de dos décadas, y a ellos se han ido uniendo Nando Robles (bajista), Fran Guirao (batería) y Javi Vox (guitarra y teclados).

A finales de 2022, Second anunciaba su separación, dando margen de un año para despedirse de todos los rincones del país en una última gira de conciertos. Y así lo están haciendo.

Al tener dificultad para ser contratados para actuar, el grupo comenzó sus andadas presentándose a varios concursos, donde solían obtener muy buenas posiciones.

La victoria de Second en el Global Battle of the Bands

En ellos cantaban en inglés, algo que les permitió ganar el primer premio en Londres en el Global Battle of the Bands, lo que les hizo poder recorrerse las ciudades más importantes de Reino Unido.

Esto llamó la atención de los festivales españoles, por lo que Second se volvió poco a poco en uno de los grupos más habituales de dichos eventos musicales.

Durante las últimas dos décadas, Second ha actuado en el Sonorama Ribera, SOS, Granada Sound, Actual Festival, Low Festival, Arenal Sound, SanSan Festival y Festival Ciudad Emergente en Buenos Aires, entre muchos otros.

Volviendo a su discografía, Second lanzó su primer disco en el 2000, Private life. Este proyecto estaba compuesto por temas oscuros, inspirados en la música de los ochenta de Gran Bretaña.

En 2003, la banda sacó Pose, donde Second introdujo nuevos sonidos más bailables y ritmos que marcarían su sello inconfundible, como en canciones como 'TV Programs', 'Behind the pose' y 'Different levels', entre otros

Las primeras canciones en castellano de 'Second'

En 2006, la banda cambia el idioma de sus canciones al castellano, y lo refleja en su disco Invisible. Su canción homónima es la que más éxito obtuvo de dicho trabajo.

Desde entonces, Second canta en su idioma natal, por lo que en 2009 lanzan Fracciones de un segundo. Este disco lleva a la banda a recorrerse cientos de salas por tada España.

Sus hits 'Rincón exquisito' y 'Rodamos' (del que más tarde se realizó un videoclip congregando por redes sociales a 3000 personas en Murcia) fueron ingredientes clave del disco para su éxito creciente.

Demasiado soñadores fue su siguiente álbum, creado casi sin descanso ni hueco entre los conciertos. En 2011 vuelven así con este proyecto a su oscuridad original, ya con más tablas. Canciones como 'N.A.D.A.' les sirvió para continuar triunfando en salas y festivales.

Ese mismo año, Second fue galardonado con dos de los Premios de la Música y la Creación Independiente Pop-Eye: Artista Nacional y Mejor Videoclip, por 'Muérdeme'.

En 2012, el grupo indie lanzó su álbum 15, con el tema inédito El eterno aspirante. Por otro lado, en 2013 la banda viajó a Estados Unidos para grabar su séptimo disco, llamado Montaña Rusa, de un estilo más visceral y natural y con '2502' como tema principal.

En 2015, Second publica su octavo disco Viaje iniciático, con el que abandona Warner Music para grabarlo con Hook Ediciones Musicales. Lo componen once canciones nuevas, como 'Primera vez', 'Atrévete' y 'Nivel inexperto'.

En 2018, el grupo originario de Murcia lanzó el álbum 'Anillos y raíces', y dos años después lanza la canción 'En la Cuerda Fuerte', que da nombre a la gira que presenta un nuevo formato electro-acústico.

Flores Imposibles fue el nombre de su noveno disco, con canciones como 'Quiero Equivocarme' y 'El Contorno de tus Miedos'. Con él, Second cierra su discografía, la que pasea por última vez por los escenarios de todo el país.