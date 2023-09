Las cámaras de la Zona de Bajas Emisiones de Madrid comienzan a funcionar en la M-30

Agentes de movilidad y dispositivos foto-rojo. Esas son las dos maneras en las que el Ayuntamiento de Madrid ha estado controlando las etiquetas de los vehículos que circulaban por la M-30 y su interior. A partir de este viernes, 15 de septiembre, van a sumar nuevos artefactos. Se trata de 257 cámaras de vigilancia. No obstante, estas últimas todavía no emitirán sanciones, solo cartas de información y advertencia. Esto no significa que la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) esté libre de multas, ya que tanto los agentes de movilidad como los dispositivos foto-rojo seguirán funcionando como hasta ahora y emitiendo los recargos correspondientes.

En lo que respecta a las cámaras de vigilancia, los conductores de vehículos sin etiqueta ambiental que infrinjan la normativa recibirán una carta de aviso. El objetivo es informar y advertir a los ciudadanos que tengan este tipo de coches de que no pueden circular por la M-30 y su interior y de la existencia de estos nuevos dispositivos y de la función que tienen.

El Ayuntamiento ha establecido que este periodo de aviso tenga una duración de cuatro meses. Esto significa que desde el 15 de septiembre de 2023 hasta el 15 de enero de 2024 los conductores no serán multados por las cámaras de control.

Reducción de los accesos a la M-30 y su interior por la Zona de Bajas Emisiones de Madrid

Según los datos del Consistorio, los accesos al interior la M-30 entre junio de 2019 y septiembre se han reducido un 63,11%. En el caso de la propia circunscripción, donde existen limitaciones de circulación desde el pasado mes de enero (2023), este porcentaje asciende hasta el 73%. Es una tendencia que también siguen las sanciones interpuestas a los conductores, ya que en la zona de dentro de la M-30 se ha pasado de 276 multas a 107. En la propia M-30, esta cifra ha pasado de 300 a 100.

Nuevas restricciones a la circulación de turismos tipo A en Madrid en 2023 por la ZBE. Henar de Pedro

Según ha expresado el delegado del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, tras la Junta de Gobierno, esta disminución del tráfico y de las sanciones "pone de manifiesto que los ciudadanos cumplen con su obligación". Además, ha puesto sobre la mesa dos porcentajes: 3,7% y 33%. El primero hace referencia al número de vehículos que existen dentro de la M-30. El segundo hace referencia a la media nacional. Considera que es "consecuencia de la implantación de la Zona de Bajas Emisiones y de las políticas de ayudas".

Sanciones por incumplir la Zona de Bajas Emisiones

Hasta marzo de 2022, una infracción leve suponía pagar 90 euros, que podían reducirse a 45 si se hacía pronto pago. Sin embargo, con el cambio de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, desde el 21 de marzo de ese mismo año, las multas graves pueden llegar hasta los 200 euros. Esta puede disminuir, con pronto pago, a 100.