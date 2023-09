Juan Montiel salió a la palestra mediática a mediados de este verano anunciando que tenía sospechas sobre que era hijo del cantante Manolo Escobar. No obstante, su intención de interponer demanda de paternidad con el cantante se está dificultando a causa de la complejidad del caso, tal y como ha podido saber 20minutos.

Este martes, Montiel ha conectado con el programa Así es la vida, compartiendo unas fotografías de su evidente parecido físico con el artista. En el espacio de Telecinco, el mallorquín ha hablado de su situación familiar y legal actual.

"El abogado está investigando y no quiero inmiscuirme, pero no sé en qué punto de la investigación está", ha explicado en el programa presentado por Sandra Barneda.

Quien siempre creyó que era su padre, le ha dejado de hablar cuando le hizo referencia al día que su madre conoció a Manolo Escobar: "Cuando le pregunté por la fecha del 8 de agosto de 1970 me dejó de hablar, y no ha habido manera de contactar con este señor. Se niega a hacer cualquier cosa".

"Todos me han dejado de lado porque sabían que no era de la familia, ahora entiendo la explicación", ha detallado. Por otro lado, algunas familiares del artista tienen a Julián bloqueado de las redes sociales, según ha contado.

Además, ha insistido que su padre 'falso' le confirmó la paternidad del artista: "Quien decía que era mi padre me confirmó que no lo era con una serie de preguntas que le hice".

Julián Montiel ha contado entonces cómo se ha dado cuenta de que es hijo del cantante: "Me vino un chico cantando el 'El Porrompompero' porque decía que yo le recordaba a Manolo Escobar, y me vino la pregunta que le hice a mi madre con diez años cuando me contó la historia de que estuvo en su camerino, si él era mi padre".

El entrevistado ha contado que su madre, ya fallecida, era muy fan de Escobar, pero siempre insistía en que aquello ocurrió mucho antes de que él naciera. No obstante, Julián ha asegurado lo contrario: "Averigüé el día que se habían conocido y fue 10 meses antes de que yo naciera. ¿Por qué me mintió? Por eso he investigado".