'Vamos a ver' revela una carta sobre Rosa Peral escrita por la actual esposa de su exmarido: "No nos llevábamos mal"

El crimen de la Guardia Urbana ha sido uno de los asesinatos más impactantes de los últimos años en nuestro país. Rosa Peral, ayudada por su amante, Albert, asesinó a su pareja, Pedro. Este miércoles, Vamos a ver ha mostrado, en exclusiva, el contenido de una carta que Antonia, actual pareja del exmarido de Rosa, ha enviado.

"Nos ha escrito una carta en respuesta a lo que Rosa Peral ha defendido hace apenas unas horas... La exguardia urbana condenada a más de 25 años de cárcel por matar a su pareja sentimental acusa a esta mujer de prestar falso testimonio en el juicio", ha explicado Alfonso Egea en el matinal.

Así, el programa de Telecinco ha mostrado, en exclusiva, el contenido de la misiva que Antonia ha escrito al periodista: "Me veo en la obligación de responder, por alusiones, a las graves y desafortunadas acusaciones que la protagonista hace contra mi persona. Deseo declarar que Rosa y yo no nos llevábamos mal, tal y como ella explica".

"Durante los trámites de divorcio, yo siempre he intentado mediar entre ambos para rebajar la tensión, escuchando las quejas que Rosa me exponía acerca de Rubén e incluso reprochándole a él si había alguna actuación suya que no me gustaba, ha agregado la actual esposa del exmarido de Rosa Peral que, además, ha apuntado: "Da a entender de forma malintencionada que mi declaración como testigo es falsa, inventándome un relato para condenarla. No puedo permitir que se me acuse de falso testimonio en un juicio de unos hechos tan graves".

"Conozco a Rosa en diciembre de 2016. Desde la desaparición de Pedro y hasta la detención de Rosa, le mostré mi máxima comprensión y afecto, llamándola constantemente para saber cómo se sentía", ha agregado Antonia en su misiva al periodista de Vamos a ver.

De la misma manera, Antonia ha destacado que se ha hecho cargo, desde el principio, de educar, alimentar y cuidar a las hijas de Rosa como si fueran las suyas y que las quiere y las "ama". Algo que los colaboradores de Vamos a ver han recalcado que podría ser el motivo de la inquina de Rosa contra Antonia.