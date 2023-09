Hay quien dice que unas palabras así, grabadas, virales, con multitud de ojos mirando lo que ocurre en un escenario y dichas por una estrella como Drake pueden hacer que alguien pierda su trabajo y hundir su carrera, de ahí que las críticas hayan llegado a través de las redes contra el rapero.

En uno de los últimos conciertos que ha dado el músico dentro de su gira It's All a Blur en el Moody Center de Austin, en el estado de Texas, ocurrió un incidente inesperado. Pero más allá de ella, ha sido la reacción de Drake la que no ha gustado demasiado a multitud de usuarios, que la ven desmesurada, si bien otros han considerado correcta su actuación.

En un momento dado del espectáculo, un fan logró subir hasta el escenario mientras el cantante de 36 años se dirigía a los asistentes. Su intención era estrecharle la mano, de ahí el gesto con el que se acerca, pero Drake en un primer momento lo que hace es ponerle la mano en el pecho y empujarle.

Al darse cuenta de que el fan sigue sobre las tablas, se acerca a él, le da la mano y, todavía hablando por el micrófono, pregunta dirigiéndose al foso: "¿Es que no ofrecéis seguridad aquí? ¿Nada de seguridad, eh?". En ese momento un guardia se sube al escenario para sacar al joven y es entonces cuando Drake, al ver que el trabajador no sube con la velocidad que él querría, le espeta: "Eres lento de cojones".

El vídeo, que rápidamente llegó a las redes, no ha sido bien recibido por algunos seguidores. Sobre todo, porque el escenario en ese momento está lleno de niebla y, en un principio, nadie de seguridad tendría por qué saber quién debe aparecer junto a Drake. Y segundo, por las formas despectivas una vez el guardia está haciendo su trabajo, despreciándolo y avergonzándolo delante de todo el escenario.

#Drake llamó a su seguridad cuando un fan subió al escenario.‼️👀 pic.twitter.com/nfEG1BlOhx — Trap World Official ™ (@TrapWorldOffic1) September 12, 2023

Sin embargo, también hay quien considera que el artista actuó de manera correcta, dado que esa era la función del guardia —aunque en todo caso, de todo el equipo, no solo de ese trabajador—, y máxime cuando en los últimos tiempos se ha puesto de moda lanzarle objetos a los artistas sobre el escenario.

Por último, hay quien intenta ser ecuánime, explicando que interactuar con los fans es una de mejores partes de ser artista porque son ellos y ellas quienes les hacen ser estrellas pero, a su vez, es necesario que exista un entendimiento mutuo de cuál es el comportamiento adecuado en el que todas las partes se sientan cómodas y seguras.