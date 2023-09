Verónica Sanz rescata un vídeo de su directo de la Tomatina en 2011: "Me pellizcan el culo todo el rato, lo pasé mal. Parece otro mundo"

Un hombre de 25 años ha sido detenido tras agredir sexualmente a la reportera de televisión Isa Balado mientras hacía un directo este mediodía para el programa de Cuatro En boca de todos en las inmediaciones de la plaza Tirso de Molina de Madrid, han informado a EFE fuentes de la Jefatura Superior de Policía.

La Policía ha arrestado al hombre en la zona justo después los hechos y lo ha trasladado a la Unidad de Atención a la Mujer y Familias (UFAM), después de la llamada de la propia Balado, quien ha denunciado que le había dado una palmada en el trasero y, posteriormente, le había tocado el pelo.

Como se ha podido ver en directo, el joven, de nacionalidad rumana, se ha dirigido a la periodista, le ha tocado el culo a la vez que le ha preguntado para qué canal de televisión trabajaba y ha permanecido a su lado mientras Balado continuaba con su trabajo.

El vídeo, que se ha hecho enseguida viral en la red social X (antes Twitter), ha generado indignación entre compañeros de profesión de la periodista y entre políticos, como la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha recordado que los tocamientos no consentidos son violencia sexual y ha mostrado su apoyo a la reportera.

Además, otras colegas de profesión han querido contar sus propias experiencias, que son igual o similares a la vivida por Isa Balado. Una de ellas es Verónica Sanz, que ha rescatado un vídeo de su cobertura en directo de la Tomatina de Buñol en 2011, en el que se la ve, en pleno directo, víctima de una situación muy comprometida.

"La reportera trata de esquivar manos y aliento, se le echan encima. Se encarama a la ventana, habla de 'apreturas, tocamientos'; se gira, buscando autores. Denuncia en vano: 'me pellizcan el culo'", escribe la periodista en X, junto al vídeo del momento.

Eso sí, aunque admite su mal trago, hace hincapié en cómo han cambiado las cosas desde entonces. "Lo pasé mal. Parece otro mundo, en solo 12 años. 💜VAMOS BIEN".

Una usuaria le recuerda las palabras que obtuvo como respuesta desde plató. "Claro, no son tontos. Aprovechan" 😮😮😠", le dijo, en aquel momento, la presentadora desde los estudios. "No me sentí muy apoyada, la verdad. Pero bueno, ya está. Hoy sería diferente, que es lo que cuenta", reconoce Verónica.