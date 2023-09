"Mi madre ha sufrido durante once meses el peor espanto en la vida de un ser humano". Con ese impactante titular abre Terelu, la mayor de las hijas de María Teresa Campos, su artículo en la revista Lecturas.

En él detalla cómo ha sido este último año de la veterana comunicadora, que falleció hace ahora una semana. "Su cerebro la devoró y su cuerpo la consumió", detalla. "He rezado muchas veces para que se fuera. Igual os parece monstruoso y, hoy que ella ya no está, me lo parece a mí. ¡Sé que era lo mejor para ella!", sostiene la periodista.

"Ha muerto María Teresa Campos pero, para mí, ha muerto nuestra madre. Sé que la gente lo entiende. Sé lo grande que ella era, pero nunca llegué a alcanzar en mis pensamientos la dimensión que iba a tener su marcha", se sincera Terelu.

"Mi madre era mi amor, mi referente, mi maestra y mi protectora. Soy lo que soy gracias a ella, porque mi padre se fue cuando yo tenía solo 18 años. Ella supo ser padre y madre a la vez. Jamás juzgamos a nuestra madre ni la cuestionamos por la muerte de nuestro padre. Eso para ella era muy importante. Estoy segura que no fue fácil para ella convivir y sacar adelante a sus dos hijas en Madrid. Una ciudad que no era la nuestra. Al principio todo era más complicado que en Málaga. No estábamos en nuestro entorno, ni teníamos cerca a nuestra familia. No fue una etapa de color de rosas: lo mismo tenía un buen sueldo y un plus y luego se lo quitaban", detalla la periodista.

Entonces, hace un repaso de cómo era María Teresa. "Mi madre nos sacó adelante a todos. Ella nos ha dado el mayor bienestar no solo a nosotras sino a toda su familia. Cuando alguien necesitaba algo, ella siempre ha estado ahí. Ese era su mayor orgullo. Ella solo ganó dinero para darlo y cuidar a los suyos".

para terminar, Terelu quiere agradecer el cariñoso adiós que ha recibido su madre. "Se ha ido María Teresa Campos y estoy muy orgullosa y agradecida de los homenajes y de los comentarios que se han hecho estos días...".