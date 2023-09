El accidentado cumpleaños de Ana Soria

El pasado 3 de septiembre, Ana Soria celebró su 25 cumpleaños rodeada de su novio, familia y amigos. Aunque siempre ha sido muy discreta con su vida privada, su relación con Enrique Ponce hizo que la almeriense acaparase titulares.

Y, en esta ocasión, no iba a ser menos, aunque haya sido por un percance que no tuvo más consecuencias. Y es que, tal y como publica este miércoles Semana, Ana Soria llegó a casa de sus padres, donde sería la celebración más tarde, con una tarta y, eso sí, un detalle que no pasó desapercibido: un golpe en el ojo, fruto de algún accidente.

De vuelta a su casa, relata la publicación, la joven se dio cuenta de que no tenía las llaves, así que, tal y como se ve en las fotografías que publica Semana, Ana se remangó el vestido y saltó la valla para acceder al jardín. Desde ahí abrió la puerta exterior para que su madre pudiera acceder.

¿Vivienda en Madrid?

El pasado mayor, Marisa Martín Blázquez comentó que Soria estaría recibiendo una gran cantidad de ofertas para convertirse en la imagen de diferentes marcas.

"Al principio, ella dijo que tenía claro que iba a continuar con sus estudios de Derecho, pero yo creo que los ha aparcado un poco. Al principio, se expusieron muchísimo en las redes sociales y después han llevado una vida muy discreta", comentó la periodista.

"A raíz de esta intervención televisiva (se refería a El Hormiguero), parece ser que muchas marcas le han visto potencial y han contactado con ella. Ella está pensando que quizá sea un camino a seguir y una buena fuente de ingresos. Están pensando no quedarse a vivir de fijo en la capital, pero sí coger aquí algo y estar yendo y viniendo", agregó Marisa Martín Blázquez.