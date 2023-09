San Sebastián de los Reyes borró del censo a más de 4.500 ciudadanos "sin justificación"

"El pasado mandato se dio de baja en el padrón municipal a 4.544 vecinos que residen en San Sebastián de los Reyes, en su mayoría de manera injustificada, sin conocimiento de los afectados, y sin seguir el procedimiento administrativo reglamentario". Así comienza el comunicado que ha publicado el Ayuntamiento de este municipio. Denuncian que, desde 2019 hasta 2023, se ha detectado que un 5% de los ciudadanos fueron borrados "ilegalmente" del padrón, lo que ha acarreado todo tipo de consecuencias. Menos subvenciones del Gobierno central, sin derecho al voto en las elecciones municipales, familias sin acceso a las becas comedor, denegación de las ayudas para personas mayores....

Ante esta situación, los 'populares', que gobiernan en este municipio madrileño desde los últimos comicios, están estudiando qué tipo de acciones legales tomarán y la posibilidad de denunciar los hechos ante el Ministerio Fiscal. Además, han abierto dos expedientes disciplinarios a dos funcionarios del servicio de Atención a la Ciudadanía. "Se les ha suspendido de empleo y sueldo durante los próximos 6 meses, el máximo tiempo que permite la ley", explica Nuria Castro, concejala del PP.

Cronología de los hechos

Fue en las elecciones del 4 de mayo de 2021 cuando se dieron los primeros casos de personas que habían sido borradas del padrón municipal "sin seguir los trámites", como enviar avisos sobre ello. Por ello, "un alto funcionario del ayuntamiento avisó, a los responsables de esta acción, que el procedimiento por el que se estaba llevando a cabo estas bajas del padrón municipal no era legal", indica Nuria Castro. "Posteriormente, les dio unas pautas sobre como debía hacerse", añade.

Sin embargo, dos años después, a raíz de las últimas elecciones municipales, han comprobado que los dos funcionarios continuaban sin cumplir la normativa. Por este motivo, el actual equipo de Gobierno ha decidido "apartarles de sus funciones y suspenderles cautelarmente seis meses de empleo y sueldo". Además, han abierto un expediente disciplinario al respecto.

Aunque ya había personas que habían sido borradas del censo durante las elecciones autonómicas de 2021, el número de afectados se ha visto incrementado durante los últimos 12 meses. Y es que de los 4.544 que han desaparecido del padrón municipal, 1.865 fueron durante el último año. Esto llamó la atención de varias formaciones municipales, que se encontraron con varios casos de personas que no pudieron votar. Uno de ellos fue Izquierda Independiente. "Eran vecinos que llevaban toda la vida viviendo en San Sebastián de los Reyes y, de la noche a la mañana y sin previo aviso, habían sido dados de baja", expone Juan Torres, portavoz de esta formación.

Al comprobar que eran muchos los afectados, tanto el Partido Popular como Izquierda Independiente, decidieron pedir explicaciones a la corporación de aquel momento- formada por el PSOE y Ciudadanos. La respuesta que recibieron los primeros fue que "como habíamos ganado las elecciones, éramos nosotros los que teníamos que investigarlo", narra Castro. A los segundos les detallaron el número de bajas y los motivos: 383 por caducidad, 604 por defunción, 55 por duplicidad y 1.378 por inscripción indebida y no confirmación de empadronamiento.

Consecuencias

Son múltiples las consecuencias que estas bajas "involuntarias" han producido, tanto a nivel personal de los afectados como a la propia administración. Por este motivo, desde el Ayuntamiento "ya están tramitando las altas en el padrón de los afectados" que así lo han solicitado.

En primer lugar, la partida presupuestaria que hace el Gobierno central para destinar a los municipios se establece en función del número de habitantes inscritos en el padrón municipal. Por este motivo, al haber descendido, la cantidad ha sido inferior a la que debería. En segundo lugar, son 4.544 las personas que no pudieron ejercer su derecho a voto durante las elecciones municipales. Algo que no solo supone "una agresión a un derecho tan fundamental como el de voto", según Torres, sino que "puede haber alterado los resultados".

No obstante, este hecho no afectó tanto a las elecciones generales. Para entonces, muchas personas se dieron cuenta de que habían sido borradas del censo, por lo que fueron a reclamarlo y consiguieron un documento que les permitió guardar su sobre en las urnas del 23-J.

Además, al estar fuera del padrón municipal, estas personas no han podido acceder a diferentes ayudas o servicios sociales. Becas comedor, ayudas a personas mayores... De hecho, según Torres, "de los 500 niños que se han quedado sin becas comedor, algunos de ellos han sido por no estar empadronados".