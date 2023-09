Irene Montero lamenta la rebaja de condena al miembro de 'La Manada': "Es una decisión muy dolorosa, especialmente para la víctima"

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha lamentado la rebaja de condena a uno de los agresores sexuales de 'La Manada'. En su perfil de redes sociales, Montero ha tildado de "muy dolorosa, especialmente para la víctima", la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), que ha ratificado este martes la reducción de un año a la condena impuesta en su momento por el Tribunal Supremo: de los 15 años iniciales a los 14. "Nos hacemos cargo de su dolor y sabemos que todas las víctimas merecen reparación", ha subrayado.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJN ha argumentado que la condena impuesta inicialmente a uno de los cinco condenados por la violación grupal de los Sanfermines de 2016 debe reducirse en aplicación de la nueva ley del 'solo sí es sí' —cuyas penas fueron reformadas posteriormente ante el goteo de rebajas de condenas—.

"Gracias al movimiento feminista y a los cambios legislativos que acompañan esa lucha es claro que estamos ante una agresión sexual, y no cabe hablar de abuso como hizo este mismo tribunal en el año 2018", ha recriminado la titular de Igualdad, en referencia a la sentencia inicial del TSJN, que al principio castigó a los agresores a una pena de nueve años de cárcel por abuso sexual, y no por agresión sexual. Posteriormente, el Supremo elevó la condena a 15 años por agresión.

Los magistrados sostienen que, puesto que el Supremo señaló en su fallo que imponía una pena de 15 años, "próxima" o "cercana" al mínimo legal, esa condena debe atenuarse, puesto que, con la nueva ley, se rebajó dicho mínimo "sensiblemente". "Los 15 años de prisión impuestos quedan 2 años por encima del mínimo posible", argumenta la sentencia, que ha contado con un voto particular de la magistrada Esther Erice Martínez.

"Cuestionar de nuevo la gravedad de la violación no responde al mandato de la ley del 'solo sí es sí', tal y como argumenta el voto particular de la magistrada. También la Fiscalía, el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona se oponen a la rebaja, así como la Audiencia Provincial", ha aseverado Montero.

El PP señala al Gobierno

También se ha pronunciado sobre esta sentencia el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha señalado al Gobierno como principal responsable de la atenuación de penas. Para Feijóo, el Ejecutivo se ha tomado "a broma" las violaciones, ante una ley —la del 'sí es sí— "mal hecha". Según ha aseverado el actual líder de la oposición, esta rebaja de pena es la confirmación de que "lamentablemente [Pedro] Sánchez escucha poco, le sobra soberbia y le falta humildad para aceptar errores".

"Lo lamento profundamente, pero decir que es un Gobierno feminista y que apoya a las mujeres a partir de esta sentencia la gente se dará cuenta de que no, que eso es un eslogan, pero que realmente no ha habido un Gobierno que se haya tomado más a broma los abusos sexuales y las violaciones que el Gobierno actual", ha subrayado en una entrevista en Telecinco.

En esa misma línea ha cargado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso: "Es curioso que precisamente toda la falacia de este Gobierno con el feminismo, que ha utilizado a las mujeres, empezó especialmente con 'La Manada' y ahora resulta que ha sido la propia Manada la beneficiada", ha recriminado.

"Me gustaría ver las mismas manifestaciones en la calle. No sé por qué no las veremos", ha concluido.