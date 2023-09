Calvin Harris se casa con su pareja, la presentadora Vick Hope

Hicieron pública su relación en la primavera de 2022. Apenas cinco meses después, en la finca que el músico posee en Ibiza, se arrodillaba y le entregaba un anillo de diamantes. Ella asintió con la cabeza y, este pasado fin de semana, eran ambos quienes se daban el "sí, quiero": Calvin Harris y Vick Hope se han casado.

Según han dado a conocer varios medios británicos el Daily Mail y The Sun, la boda se ha celebrado este pasado sábado en un ambiente hermético e íntimo, inspirándose en el popular festival de Glastonbury que cada verano se celebra en la localidad de Pilton, cerca de Brístol y Bath, al sureste de Reino Unido.

Dados los contactos de Hope con el mundo de la información, dado que es presentadora de televisión y de radio, se ha podido saber que el enlace fue, aprovechando el buen tiempo, en un paraje bucólico: el antiguo convento Hulne Priory, el cual perteneció a la orden de los carmelitas y que data del año 1240 y que está al norte de Inglaterra, cerca de la frontera con Escocia.

El lugar también funcionó como una fortaleza, gracias a sus muros de piedra que lo separan de los verdes vastos pastos de alrededor. Algún aficionado al cine podría reconocerlo por haber aparecido en la película Robin Hood: el príncipe de los ladrones, ya que se puede alquilar también para rodajes.

Rostros populares de entre las socialités británicas como la pareja formada por los exmodelos y locutores Vernon Kay y Tess Dalsy, los presentadores de radio Chris Stark y Roman Kemp y el DJ Scott Mills pudieron ver cómo Calvin y Vick pronunciaban sus votos, los cuales sacaron de un famoso poema de Ernest Hemingway (If There’s Empty Spaces In Your Heart) y el único poema conocido de Lori Eberhai (Devoted).

La pareja dejó que del cátering se encargasen, como si del propia festival se tratase, varias food trucks de pizzas, hamburguesas y comida nigeriana —por los antepasados de Hope— así como se instalaron lujosas tiendas de campaña para que los invitados pudiesen descansar cuando lo necesitasen. Asimismo, tras el banquete, el posterior convite contó con actuaciones en directo de Nile Rodgers y Chic.

Curiosamente, el DJ de 39 años y la presentadora de 33 se conocieron hace unos 15 años, cuando Hope acababa de cumplir la mayoría de edad. En aquel entonces, Harris le pidió una cita y ella le rechazó, pensando que el músico no quería nada serio con ella, sino únicamente pasar el rato. "Es algo de lo que todavía nos reímos", confesó en una entrevista con la revista You Magazine. Tanto tiempo después volvieron a encontrarse y el resto es historia.