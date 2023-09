Perla, concursante de 'El conquistador', es atendida por los servicios médicos en la prueba de inmunidad: "No me quiero ir"

Perla sufrió un percance durante la primera prueba de El conquistador. Aunque no fue la única en sufrir una mala caída, se llevó sin duda la peor parte, teniendo que ser atendida por los servicios médicos en medio de la prueba.

La concursante prometía ser una de las más divertidas, tal y como mostró al hacer varias bromas en los primeros momentos del programa. Pertenecía al equipo de chicas 'Atabey', que se convirtieron en las ganadoras de la primera prueba.

Sin embargo, Perla no disfrutó del campamento rico. La mujer cayó mal cuando saltó el trampolín de 15 metros. Al subirse a la canoa, comenzó a quejarse: "Me duele mucho, no puedo respirar".

Perla, en 'El conquistador'. RTVE

Los servicios médicos del programa se la llevaron al hospital. "Le están haciendo pruebas", les adelantó Raquel Sánchez Silva a sus compañeras, quienes le dedicaron un emotivo aplauso. "Los médicos harán su trabajo. Estamos tranquilos", aseguró.

Pese a las palabras de la presentadora, en las imágenes se pudo ver a Perla con un collarín mientras lloraba. "¿Por qué yo?", se preguntaba entre lágrimas. "No me quiero ir", se quejaba.