Un geógrafo, en 'Todo es mentira': "No hay una señal lo suficientemente fiable para evacuar una zona por un posible terremoto"

Marruecos continúa recuperándose del terremoto que sufrió la madrugada del pasado sábado, de una magnitud de 6,8 puntos en la escala Richter. El país africano cuenta con ayuda internacional, también en sus equipos de rescate.

Todo es mentira ha acudido a Juan Vicente Cantavella, el portavoz del Instituto Geográfico, quien ha explicado la situación de Marruecos: "Es una zona con cierta peligrosidad sísmica ya conocida y moderada".

Por esta línea, ha recordado algunos sismos del pasado, como el que sufrió Agadir en los años 60, de una magnitud de 5,9. "Nos esperábamos una magnitud de 6,4 como máximo y ha sido de 6,8", ha explicado Cantavella del reciente terremoto.

"Es una zona donde los terremotos tan grandes no son frecuentes, pero tiene peligrosidad sísmica", ha insistido el geógrafo, asegurando que lo que "ha sorprendido ha sido la elevada magnitud".

El portavoz del Instituto Geográfico ha abordado entonces si hay maneras de avisar sobre los seísmos: "Lamentableente, no. En términos generales, no hay formas fiables de predecir un terremoto".

"Es verdad que hay gente que hace predicciones y puede acertar, pero si tuviéramos que tomarnos en consideración todas, la gente tampoco haría caso", ha defendido el experto.

Además, ha explicado: "Es posible que los animales sientan terremotos leves que la gente no siente y que ocurren antes de uno grande y ya están alterados, pero otras veces que los animales no hacen nada no se le da importancia".