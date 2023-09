La ardua tarea de los 'rescatadores' españoles desplazados a Marruecos: "La zona afectada por el seísmo es amplia y de difícil acceso"

Están cansados y han dormido "en los traslados", pero no pierden "nunca" la esperanza de encontrar personas con vida atrapadas bajo los escombros. Antonio Nogales aterrizó este domingo por la mañana en Marrakech junto a 10 bomberos más, dos sanitarios y cuatro perros de rescate. Todos ellos forman el equipo de la ONG Bomberos Unidos Sin Fronteras, en la que participa el Consorcio de Bomberos de Huelva, que se ha desplazado hasta el país vecino para ayudar en las tareas de rescate y de ayuda a los afectados por el seísmo de magnitud 6,8 que sacudió la región montañosa de Alto Atlas el pasado viernes por la noche y que ha dejado casi 2.500 víctimas mortales, según el último balance publicado por el Ministerio del Interior marroquí este lunes por la mañana. Entre las víctimas mortales no consta ninguna de nacionalidad española, según ha indicado el ministro de Exteriores en funciones, José Manuel Albares, este lunes a primera hora.

Nogales es el responsable del grupo y, entre tanto trabajo, es capaz de sacar unos minutos para atender por teléfono a 20minutos. Relata que, tras una primera parada en Marrakech, continuaron hacia el sur en dirección a la zona montañosa del Alto Atlas, a la provincia de Al Haouz, que es la más afectada. "Nos hemos encontrado una zona de afectación muy amplia, con poblaciones que están muy dañadas pero muy separadas entre ellas y de muy difícil acceso", explica. De hecho, les costó unas ocho horas llegar hasta su primer destino de búsqueda de supervivientes, Imi N'Tala, debido al mal estado de las carreteras.

Durante la jornada de este domingo no lograron encontrar ningún superviviente bajo los escombros. Con la ayuda de los cuatro perros de búsqueda, fueron los primeros en llegar a la remota población de Imi N'Tala. "Cuando llegamos aún no había ningún equipo de rescate. Fuimos los primeros en esa zona, que es completamente inaccesible. Estuvimos realizando batidas con los perros y la verdad es que no tuvimos éxito. La población estaba totalmente destruida, no quedaba ninguna casa en pie".

Tras una noche en la que han dormido poco y aprovechando los traslados, este lunes por la mañana se hallan en la localidad de Amizmiz, donde esperan a que las autoridades les indiquen donde se necesita más su ayuda e inicien el camino hacia allí. Al mismo tiempo, están llevando a cabo labores "una evaluación de las necesidades en campamentos y hospitales con la idea de poder realizar un envío de ayuda humanitaria".

Un miembro de Bomberos Unidos Sin Fronteras realiza una búsqueda de supervivientes junto a su perro en la localidad marroquí de Imi N'Tala. Un miembro de Bomberos Unidos Sin Fronteras realiza una búsqueda de supervivientes junto a su perro en la localidad marroquí de Imi N'Tala.

Ahora mismo, lo más urgente para Nogales es atender a las personas que lo han perdido todo y están en los campamentos, que necesitan un alojamiento y mantas. Este bombero se teme que "tienen pocas posibilidades de poder ni siquiera reconstruir sus casas" y pide no olvidarse de los afectados por el fuerte terremoto "cuando deje de ser noticia".

Dos días y medio después de registrarse el seísmo, el responsable de Bomberos Unidos Sin Fronteras no tira la toalla. "No perdemos nunca la esperanza. Todavía es posible encontrar a gente con vida bajo los escombros", asegura.

Está previsto que en las próximas horas se sumen más efectivos para ayudar en las labores de rescate. Entre ellos, un equipo de los bomberos de Zaragoza, otro de Bomberos para el Mundo y dos componentes de Bombers pel Món. También se encuentran allí, un equipo de rescate del Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz y dos bomberos de Almuñécar (Granada). En este sentido, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha manifestado su disposición a enviar a Marruecos más efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se encuentra en prealerta por si hubiera que incrementar la ayuda, y ha asegurado que estarán en ese país "el tiempo que sea necesario".

Más ayuda internacional

Asimismo, la Unión Europea (UE) anunció este lunes que ha proporcionado una ayuda humanitaria "inicial" de un millón de euros para que Marruecos afronte las consecuencias del devastador terremoto, y que ha puesto a disposición imágenes satelitales del programa comunitario Copernicus.

Hasta el momento, Marruecos ha aceptado la ayuda de cuatro países: España, Catar, el Reino Unido y Emiratos Árabes, y está analizando la incorporación de otros estados. Mientras, la población marroquí ha comenzado a movilizarse para ayudar a sus compatriotas supervivientes. Por su parte, el rey Mohamed VI, que pasa largar temporada fuera de Marruecos y hasta este lunes por la mañana no ha retornado a su país, ha expresado su "más sincero agradecimiento" a los "amigos y fraternos países que han expresado su solidaridad con el pueblo marroquí, muchos de los cuales han confirmado su voluntad de prestar ayuda en esta circunstancia excepcional".