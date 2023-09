Con ellas no hay un dicho más acertado que "de tal palo, tal astilla". Salta, de hecho, a la vista, no solo por el físico, sino también al analizar las biografías de ambas. Una de ellas, la madre, es una más que reconocida supermodelo de fama mundial que ha triunfado en las pasarelas y en las marquesinas a lo largo y ancho del planeta. La otra, su hija, tiene como objetivo repetir los pasos de su madre y ya ha comenzado a descollar en el mismo mundo de la moda. Ellas son Heidi Klum y Leni Klum, cuyo padre, Flavio Briatore, jamás ha reconocido.

Comencemos por el principio. Nacida en Nueva York el 4 de mayo de 2004, Helene, bautizada así en homenaje a una de sus bisabuelas, y que ha estilizado con el artístico y mucho más cercano a su madre Leni Klum, es la primogénita que esperaba Heidi cuando se separó del empresario y magnate de la Fórmula 1.

Este nunca ha llegado a aceptar que fuera su hija, razón por la que acabaría cinco años después siendo adoptada legalmente por quien se había convertido en su padrastro, padre de sus tres hermanos pequeños y, claro, marido de su madre, el cantante Seal, que le dio su apellido, de ahí que su verdadero nombre sea Helene Boshoven Samuel.

"Ambos me han enseñado a ser yo misma y a hacer lo que me haga sentir cómoda", dijo a la revista People sobre Heidi y Seal. Pero su madre se separó en 2012 del músico —aunque ella aún lo sigue llamando "papa"— y unos años más tarde la modelo germano-estadounidense comenzaría una relación con el guitarrista de Tokio Hotel, Tom Kaulitz, con quien contrajo matrimonio en 2019. Por ello, cuando le dedicó a Leni una publicación en Instagram en 2020, dijo de ella que "nunca tuvo la posibilidad de crecer 'normal'".

"¿Pero qué es normal? Crecer con tres padres diferentes... Aunque yo añadiría: nada de eso te hizo daño. Al contrario: eres una joven dueña de si misma y que trabaja duro por sus metas. Y aún más importante: eres una persona genial, con el corazón en el lugar correcto", escribió Heidi, a quien Leni admira más que nadie en el mundo y con quien ha compartido diversas alfombras rojas —y un gusto por los disfraces—.

Criada en Los Ángeles, se graduó de Pacifica Christian High School en 2022. Como nota curiosa hay que decir que para su graduación quiso dar cuenta de la increíble unión que tiene con su madre y escogió del armario de esta un vestido para tal ocasión, decantándose por un palabra de honor negro que Heidi Klum luciese en los años 90 y, a su vez, demostrando que de casta le viene al galgo el ser rabilargo: es una de sus publicaciones con mayor número de likes —más de 530.000, a pesar de que ella "solo" cuenta con 1,8 millones de seguidores—.

Porque según una Leni de 16 años le contó a la edición alemana de la revistaVogue cuando hizo su debut, junto a su madre, en el modelaje, llevaba queriendo dedicarse a ello desde los 12 años, si bien Heidi había preferido mantenerla alejada del ojo público hasta entonces. Sin embargo, desde ese día su carrera ha sido meteórica.

Su debut en la pasarela lo hizo inaugurando la Semana de la Moda de Berlín en enero de 2021 desfilando para Dolce & Gabanna; ha sido la protagonista de campañas para marcas como Dior Beauty o Fila; fue la portada en solitario de la edición alemana de la revista Glamour, como celebración del vigésimo aniversario de que Heidi fuese la primera portada de la publicación en 2001 y luego de otras revistas como Hunger, Flaunt, Rollacoaster y la revista Harper's Bazaar en diferentes ediciones del mundo.

Siguiendo con el plano profesional, Leni ya ha principiado su andadura en el terreno del diseño, pues cocreó su propia colección para la línea de ropa About You que se pudieron ver durante un desfile de la Semana de la Moda de Milán 2022 y con quienes volvió a colaborar para la colección primavera/verano 2023. Además, la joven se acaba de mudar a su ciudad natal para estudiar en la universidad. Se ha decantado, como no podía ser de otra manera, por el diseño. En su caso, de interiores. Incluso ha llegado a declarar que era su sueño desde que tenía 14 años.

Y, por último, en el plano personal también le a las mil maravillas. Leni Klum sale con Aris Rachevsky desde 2019. De este joven, aunque han compartido varias fotografías juntos, apenas se saben demasiados datos. Eso sí, los fans del mundo de la moda descubrieron que su madre es Rhea Rachevsky, cofundadora de una agencia creativa con sede en Los Ángeles y llamada Early Morning Riot que ha trabajado para grandes marcas y nomrbes como Dennis Quaid o Sofía Vergara.