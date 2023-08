Heidi Klum canaliza a su Pamela Anderson interior con un atrevido corsé que nos devuelve a los 90

Desde que Disney+ estrenó Pam & Tommy, la figura de Pamela Anderson volvió a nuestras vidas haciendo tendencia sus looks más icónicos. Un gran ejemplo de ello es el moño 'messy' que la rubia llevaba en los 90 y que TikTok comenzó a popularizar, consiguiendo que incluso Kim Kardashian se rindiera ante él.

Esta tendencia no entiende de edades y ha llegado a influenciar a mujeres como Heidi Klum que, a sus 50 años se sigue inspirando en los estilismos más sensuales de la actriz de Los vigilantes de la playa, como sus 'total looks' negros con ese toque roquero y desenfadado que la caracterizó durante su matrimonio con el músico Tommy Lee.

Al igual que Pamela, Heidi está casada con una estrella del rock, Tom Kaulitz, exmiembro de la banda Tokio Hotel. Sin embargo, aquí no acaban las coincidencias, y es que esta relación es tan polémica como la de Pam y Tommy. Tanto la opinión pública como la prensa señalan los 16 años de diferencia entre la modelo y del guitarrista alemán, argumentando que está más cerca de la edad de la madre del músico que la de él, a lo que ella ha respondido de una manera honesta y directa: "Honestamente, solo me siento de esa manera cuando alguien me lo recuerda".

Heidi Klum y el look de Pamela Anderson en 'Barb Wire'

Con un look y una vida sentimental parecidas, al final sus estilismos han terminado por tener ciertas similitudes y ayer, en un paseo por Los Ángeles, la alemana no dudó en mostrárnoslo.

Heidi Klum en Los Ángeles Getty Images

Klum apostó por una de las tendencias que vendrán la próxima temporada, un top corsetero que ya hemos empezado a ver en tiendas como Zara y prometen ser un imprescindible este otoño-invierno. La modelo lo acompañó con unos pantalones vaqueros oscuros rectos, unas sandalias con maxiplataforma, un bolso de piel y unas gafas de sol con los cristales naranjas muy setenteras.

Aunque hace un par de años los corsés volvieron a ponerse de moda en su versión más clásica, para la estación que está por venir la mezclan con la esencia Y2K, juntando esta prenda con los tops de tubo, eso sí siempre con algo de estructura.

Este look se trata de una versión más relajada y actualizada del look con el que Pamela Anderson llegó al Festival de Cannes en 1995, donde promocionó su última película de aquel entonces: Barb Wire.

Pamela Anderson en el festival de Cannes de 1995 Sygma via Getty Images

Con un estilo bastante más ajustado que el que ha llevado la alemana, Anderson desembarcó llevando un corsé con un amplio escote en 'V', unas mallas de color negro a juego y unos guantes. Un look muy parecido al que llevó su personaje en la película cuando interpretó a esta heroína.

