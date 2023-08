Ana Obregón publica su tradicional posado de verano con un bañador homenaje a su hijo Aless

Como cada año, Ana Obregón hace su tradicional posado veraniego en bañador para dar la bienvenida a esta estación en España. Pese a que esta temporada lo ha hecho algo tarde (las exigencias de su nieta Ana Sandra así lo requieren), la televisiva no ha querido defraudar y ha compartido con todos nosotros sus bañadores imprescindibles de este agosto.

En esta nueva serie de fotos vemos un gran cambio con respecto a las del 2022, y es que Obregón ha recuperado la gran sonrisa que siempre la acompañaba en estas imágenes y, al parecer, hay una culpable de ello.

"Jamás pensé que volvería a sonreír de esta forma. La causante de ello mide 65 cm, tiene unos ojos inmensos llenos de luz y de alegría de vivir. Cada vez que me mira con el mismo amor que me miraba mi hijo me roba el corazón. Gracias Anita. Gracias Aless", escribía la actriz en la publicación.

Los tres bañadores del posado veraniego de Ana Obregón

Este año, Ana ha compartido las fotos de su posado veraniego a través de su cuenta de Instagram y en esta ocasión los bañadores han sido los protagonistas. Sin embargo, a diferencia de otras ediciones, ha decidido prescindir de los 'cut-outs'.

Este año, Ana Obregón ha posado con tres bañadores diferentes enfocados en potenciar su silueta. A sus 68 años, la bióloga presume de una figura envidiable que mantiene a base de ejercicio y comida sana, algo que queda muy patente en las fotografías.

El primero de ellos, se trata de un bañador palabra de honor de la firma Énfasis, de El Corte Inglés. El modelo, de la colección Starfish, es de estilo 'bandeau' con tirantes extraíbles en color blanco y con estampado de corales azules, un diseño que sigue la tendencia 'mermaidcore' de este año. El traje de baño tenía un precio original de 45,99 euros, aunque debido a las rebajas, ahora está completamente agotado.

Bañador bandeau tirantes extraíbles de Énfasis Cortesía

El segundo bañador con el que posa, un diseño azul metalizado de escote redondo, es más difícil de localizar, ya que ha sido un modelo bastante repetido durante las últimas temporadas. Sin embargo, hemos dado con este de Speedo, que es bastante parecido.

Se trata de un traje de baño del mismo color azul metálico, aunque en la zona de los tirantes y el pecho incorpora un vivo en color lima que ayuda a potenciar el bronceado. Gracias al corte de pierna alto, podremos presumir de piernas infinitas al igual que la actriz (43 € ref: 800286001694).

Bañador FLU3NTE azul de tirantes finos de Speedo Cortesía

Finalmente, el último bañador es el más caro de toda la sesión de fotos. Se trata de un diseño de la última colección de Zimmermann, en un multicolor muy típico del mediterráneo con estampado floral, detalle de volantes, escote en V pronunciado, correas de hombro ajustables y cierre con lazo en la parte posterior.

Con el nombre de Raie Waterfall, lo podemos encontrar en la web de moda de lujo Farfetch con un precio de 390 euros (ref en Farfetch: 19812053).

Bañador 'Raie Waterfall' de Zimmermann Farfetch

El homenaje de Ana Obregón a Aless Lequio

Todos los bañadores tienen algo en común: el color azul. Cuando murió Aless, su hijo, todo el mundo supo la importancia que tienen los colores para Ana Obregón, que convirtió el blanco en su luto y que no se quitó hasta que vino al mundo Ana Sandra, su nieta.

A partir de ese momento, vimos a la actriz vestir principalmente de dos colores: el azul y el rosa. Este último es uno de los más repetidos, ya que representan a la niña que le acaba de llegar y que suele llevar en tonalidades pastel.

Sin embargo, el azul representa a su otra mitad, su hijo Aless, que tiene siempre muy presente. Es habitual que use este color en sus ocasiones más especiales, como la vuelta a España tras tener a Ana, en la presentación de las memorias de su hijo y en este posado.

Ana Obregón con un vestido azul y rosa Europa Press

