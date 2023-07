Heidi Klum impacta a sus 50 años con un arriesgado vestido bikini en el desfile de Jean Paul Gaultier en París

Con la Semana de la Alta Costura de París a punto de acabarse, nos parecía raro que muchas asiduas es esta cita todavía no se habían dejado ver, entre ellas Heidi Klum. Aunque haya dejado de desfilar, la exmodelo no se ha alejado de las pasarelas y, de vez en cuando, le gusta disfrutar de un buen 'show'.

Después de varios días, por fin hizo su aparición en la capital de la moda para conocer la nueva colección HC de Jean Paul Gaultier otoño-invierno 23/24, donde Julien Dossena, el diseñador invitado de esta temporada, ha presentado modelos con una fuerte inspiración española en los mantones con flecos y los adornos típicos de las chaquetas toreras sin perder el espíritu de la firma.

Esta es una de las colecciones más atrevidas desde que 'l' enfant terrible' se retiró de la costura, con muchas transparencias, homenaje al vello más íntimo, vestidos de efecto desnudo y los icónicos sujetadores bala de la firma. Por supuesto, no podía faltar el clásico traje de JPG con raya diplomática y extremadamente entallado que abrió la pasarela.

Con un desfile donde la provocación era la protagonista, el look de Heidi Klum debía a estar a la altura. A su 50 años, la exmodelo ha adquirido un gusto en escandalizar con sus vestidos extremadamente sexis, demostrando que no hay edad para sentirte a gusto y deseada en tu propia piel. Y, por supuesto, en esta ocasión no iba a ser diferente.

Heidi Klum en el desfile de Jean Paul Gaultier en París Getty Images

Nada más llegar al recinto, todos los ojos se posaron en la alemana, y es que, para ser honestos, era imposible apartar la mirada. Klum se presentó con un espectacular vestido bikini formado, por un lado, por un vestido negro con pliegues en la cintura que recorrían toda la tela y manga extra corta compuesta por una hombrera. Este diseño tan elegante iba acompañado de justo todo lo contrario, un bikini azul de gasa sin tirantes en la parte opuesta, cuyo sujetador y braga terminaba en una tela que caía por el costado.

Según cuenta la exmodelo en Instagram, se trata de un diseño de la firma confeccionado por el mismo Jean Paul Gaultier y presentado hace 6 años. El modista lo presentó en la colección de Alta Costura primavera-verano 2017 y parece ser que, nada más verlo, Heidi se enamoró de él.

A diferencia del look original (en el que la modelo lo llevó con unos botines 'peep toe' ceñidos), Heidi Klum lo ha acompañado con unas sandalias negras de tiras que dejaban a la vista una perfecta pedicura en rojo, destacando con el azul tan intenso del traje.

