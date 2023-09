Ucrania combate contra reloj ante la llegada del mal tiempo y el hastío de sus aliados

Que la invasión rusa de Ucrania va para largo es algo que desde hace meses ningún actor involucrado en la guerra niega. Las tropas de Kiev tratan de avanzar lentamente en la contraofensiva. Rusia resiste en el frente del Donbás. La negociación parece imposible en este momento, donde ambas partes mantienen posturas alejadas de cara a un acuerdo de paz. Y, entre tanto, los socios de Ucrania acusan la fatiga. O eso es lo que cree el presidente, Volodímir Zelenski, que ha reconocido este lunes que, a pesar de los modestos avances, se encuentra mentalmente preparado para una gran guerra, a diferencia de algunos de sus socios internacionales.

"Tengo esa intuición. Leo, escucho y veo en sus ojos cuando dicen 'siempre estaremos con vosotros', pero puedo ver quiénes están o no con nosotros", ha dicho el presidente ucraniano durante una entrevista para The Economist. "Si no estás con Ucrania, estás con Rusia, y si no estás con Rusia, estás con Ucrania. Si nuestros socios no nos ayudan, ayudarán a Rusia a ganar", ha zanjado Zelenski, que ha enfatizado que "emocionalmente" él y su equipo están preparados para seguir adelante.

Zelenski ha reconocido que la opinión pública ya presionó en su momento a los países aliados para suministrar armas a Rusia. Y ahora ha dejado caer que los medios de comunicación juegan el mismo papel para convencer a aquellos líderes que todavía se muestran reticentes a apoyarles de manera más firme. "El error no está en la diplomacia", ha dicho el mandatario, que cree que el presidente ruso, Vladimir Putin, solo "negocia consigo mismo". "Quienes quieren hablar con el Kremlin se engañan a sí mismos", ha afirmado.

Estas declaraciones llegan un día después de que concluyera la reunión del G20 en la India sin ninguna declaración conjunta que condenara las acciones de Rusia en la guerra. Y tras los intentos de la ONU y Turquía, sin tener en cuenta a Ucrania, de recuperar el acuerdo del grano con Rusia. Con todo, Zelenski ha descartado un cambio de postura de Estados Unidos con respecto a la guerra en caso de que su presidente, Joe Biden, no gane las elecciones de 2024. "[Donald] Trump nunca apoyaría a Putin", afirma.

En este sentido, el ministro de Finanzas ucraniano, Serhiy Marchenko, ha anunciado este lunes que pedirán entre 12.000 millones y 14.000 millones de dólares (11.189-13.054 millones de euros) a Estados Unidos el próximo año. "Aún no se han abierto las conversaciones. Existen muchas incógnitas y no estamos seguros de que pueda darse por hecho", ha dicho. Ucrania también espera obtener una línea de crédito adicional de 3.300 millones de dólares (3.077 millones de euros) antes de que finalice el año.

La llegada del mal tiempo condicionará el avance

Mientras el hastío en los aliados aumenta, las tropas ucranianas avanzan lentamente en el frente sur en un intento de conseguir más resultados antes de la llegada del mal tiempo. Desde Ucrania indican que se ha producido un progreso en dirección a Novoprokopivka, al oeste de Verbove y al sur de Robotine, un triángulo de aldeas clave para el futuro acceso a Tokmak, importante nudo ferroviario en el sur.

Zelenski ha reconocido este lunes la desaceleración de la contraofensiva, justificándola en la superioridad aérea de Rusia y la lentitud en la entrega de armas occidentales. "Algunas cosas están de camino. Muchas personas dicen que la contraofensiva es demasiado lenta, pero algunas cosas están de camino", insistió. "Esto no es una película que dura una hora y media. (...) No habrá un happy end. Hemos perdido a mucha gente", ha afirmado.

Por su parte, la viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Maliar, ha confirmado la recuperación de 4,8 kilómetros de territorio en la última semana en el suroeste de Donetsk y la vecina Zaporiyia. Maliar ha explicado que con la recuperación de ese territorio las fuerzas ucranianas han liberado 256,5 kilómetros desde que comenzara la contraofensiva a principios de junio.

Pese al avance, los altos mandos de EEUU declaran que Ucrania tiene entre 30 y 45 días para impulsar su contraofensiva antes de que las condiciones climatológicas empeoren. Una visión que no comparte el jefe de la inteligencia militar ucraniana, Kirilo Budánov, que asegura que el mal tiempo no impedirá a Kiev proseguir con sus planes. "En otoño del año pasado las acciones bélicas no cesaron. Este año será lo mismo", ha aseverado y ha prometido que la ofensiva "en todas las direcciones continuará".

También el estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) ha escrito en su informe diario que el clima "frío y húmedo afectará, pero no detendrá" las operaciones de Kiev.