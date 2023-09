Christian Gálvez cuentas las razones que le han hecho enamorarse de Patricia Pardo: "Mi luz, mi camino, mi inspiración"

No pasa prácticamente un día sin que el presentador Christian Gálvez manifieste su devoción por Patricia Pardo, su mujer y futura madre de su primer hijo en común.

Pero la última ha sido una declaración de amor en toda regla, donde viene a contar las razones que la han llevado a querer a la presentadora de Vamos a ver hasta el límite y más allá. Unos días después de que Patricia haya cumplido 40 años, su marido le ha escrito una epístola que comparte en su Instagram en la que se declara de nuevo, rendido y entregado.

"Te admiro desde que te conocí, pero desde esta semana te admiro aún más si cabe. Con muchas cosas a favor, pero otras tantas en contra, has aguantado, has luchado, has trabajado, has perseverado. Has sido una gran profesional, te has levantado antes que nadie, te has acostado más tarde que todos".

"Y eso que era tu semana, la semana de tu 40 cumpleaños -continúa la carta-. Y es que tu profesionalidad te hace buscar la excelencia en cada momento. Que debería ser lo normal, pero en tu caso es único y excepcional".

"Muchos no saben el tesoro que tienen a su lado. En definitiva, no has dejado de ser tú", continúa el presentador de 25 palabras, que elogia por encima de todo su papel como esposa y madre. "Además de todo ello, has sido una madre ejemplar y una pareja perfecta. Atenta, preocupada, cariñosa y generosa. No puedo dejar de estar orgulloso al verte cuidar y educar a las peques. Qué gran inspiración eres para ellas y qué gran inspiración serás para nuestro bebé".

"Y afortunado yo, que sé a quién tengo a mi lado. Una mujer, una compañera de vida, que me hace mejor, que me hace sentir único. Pero la realidad es que tú sí eres única. Por 40 años más unidos. Por muchos amaneceres, “5 sentidos”, 9 rosas, desayunos, “cachorritos”, legos y abrazos juntos. Mi luz, mi camino, mi inspiración: TÚ.Te amo, Feliz todo solo contigo".

Christian y Patricia serán padres de un niño en enero próximo. Ella, que acaba de cumplir 40 años, se vio desbordada por la celebración sorpresa que le preparó su marido el pasado fin de semana, a ritmo de gaitas, con queimadas, meigas y todos los elementos originales de la tierra de ella, Galicia.

Patricia se vio sobrepasada por la emoción, entre tanta gente que la quiere y con la presencia de sus seres importantes en su fiesta.