Sonsoles Ónega: "Siempre quise ser María Teresa Campos por su capacidad de bajar los temas a la calle"

La nueva temporada de Y ahora Sonsoles, con la presentadora Sonsoles Ónega al frente está en pleno arranque de temporada, un nuevo curso en el que el magacín de tarde llega con algunas novedades, que se presentaron durante el FesTVal de Vitoria-Gasteiz.

La nueva temporada de Y ahora Sonsoles, programa que promedia una un 12,7% de cuota de pantalla, potenciará el área de investigación y actualidad y seguirá centrando gran parte de sus contenidos en las entrevistas en plató y en las exclusivas.

En esta nueva temporada, el programa de Antena 3 seguirá contando con un amplio equipo de colaboradores a los que se suman la periodista Pilar Vidal, el diseñador Juan Avellaneda o la periodista de sucesos Beatriz Osa. Además, el programa contará con la incorporación de Cruz Morcillo, Beatriz Cortazar y Paloma García Pelayo en esta nueva temporada.

¿Van da darle una vuelta grande al programa? No vamos a hacer grandes cambios, no vamos a despistar al espectador, ni vamos a poner patas arriba el programa, porque no hay motivo para hacerlo, funciona como es. No sé qué me va a diferenciar de la competencia porque aún no la hemos visto, pero seguro que pasará por tener contenido que no se pueda ver en otros.

Han reforzado el plantel de colaboradores con rostros de Mediaset...Hemos fichado a dos grandes profesionales que han querido venirse. Yo defiendo el programa cada día, quien quiera sumarse es bienvenido, porque un programa no lo hace solo la presentadora, en el plató quiero que me acompañen los mejores.

¿Ha habido una suerte de intercambio de colaboradores?No veo intercambio, de Y ahora Sonsoles no se ha ido nadie a otro lado. Fabiola Martínez nos comunicó hace unas semanas que no iba a continuar por una cuestión estrictamente personal, por proyectos nuevos que quería emprender, pero no se ha roto de ninguna manera la relación.

Uno de sus fichajes es Juan Dávila, un humorista sin tapujos y continúa Miguel Lago y Txabi Franquesa...Sí, pero no van a convivir. Miguel ha dado mucho al programa, me ha ayudado a darle tono y se suma Juan Dávila, que no me puede gustar más, como Xavi Franquesa. Siempre hay uno que es el cómico, porque yo no tengo ninguna gracia, soy más de reír. Yo no les tengo que controlar, al revés, tienen que ayudarnos a subir. No se ha dado la circunstancia de tenerles que decir nada porque ese plató es muy libre. De Juan Dávila me encanta su espontaneidad y como interpela al público (Juan Dávila).

¿Le gusta el humor negro? ¿Hay límite en plató? Palabrotas en el plató no va a haber. El límite en la tele a lo mejor requiere más prudencia, pero iremos encontrándolo.

¿Qué aprendió de ver a María Teresa Campos? Lo que le dije a Terelu, que es verdad: yo no conocía a Maria Teresa Campos, no coincidí nunca con ella. Nos admirábamos y mi padre ha trabajado con ella, pero no nos conocíamos. Un día me la pasó Terelu por teléfono y se lo dije, que me faltó tiempo con ella para escucharla, para conocerla... es una deuda que ya no podré saldar nunca. Siempre quise ser María Teresa Campos por su capacidad de bajar los temas a la calle, para hablar como lo hace la gente. Para mí la cámara es mi abuela, quiero que me entienda. Eso lo tenía ella, hablaba como hablamos todos. El otro día aprendí de ella, porque alguien lo dijo en plató, que ella tenía dos máximas en su vida, la justicia y el buen gusto.

Ahora va a ser rival de Ana Rosa Quintana... Ana Rosa no va a ser mi rival, va a ser mi compañera. Creedme, que no voy a competir contra nadie. Yo tengo que salvar mis muebles, pero para mí es tan compañera como cualquier otro en cualquier otra cadena.

¿Qué has aprendido de ella?De Ana Rosa he aprendido muchísimo, la veía manejarse en el plató y era una maravilla, con una gran sensibilidad para los temas sociales. Es una grande de la televisión. Les enviaré un mensaje deseándoles buena temporada a todos, a Joaquín, a Ana Rosa, a Susanna…

¿Y qué ha aprendido en este año de programa de tarde? A parte de bailar (risas), a hacer equipos (la promoción del programa es Sonsoles Ónega bailando con su equipo). Aprendí lo complicado de poner una maquinaria en marcha desde cero. Partimos desde cero, construimos desde la nada, en cuanto a estructura de magacín había un solar. He aprendido mucho de técnica de plató, de escenografía, de iluminación… yo no sabía lo que era sentir un plató, construir un plató… hemos incorporado a un ambientador musical, Edu del Val y ahora estará pinchando para nosotros.

¿Alguna vez se sintió más cómoda en el algún formato que otro? ¿Le acomplejaba ser hija de su padre, Fernando Ónega?No, durante toda mi carrera he ido trabajando y aprovechando las oportunidades. Siempre pienso "mi padre lo haría mejor", pero con eso tengo que convivir. Lo demás se puede hacer todo, en Telecinco hice realities con mucho gusto, aunque en la actualidad es donde más cómoda me siento. Sigo echando de menos la política como conversación diaria, porque me encanta, pero no en el plató, porque no creo que el público lo demande.