"Se nos quedaba la sangre en la ropa y olía durante días"... 'El conquistador' ya tiene fecha de estreno en RTVE

Hay realities duros, muy duros, durísimos y luego está El Conquistador, el concurso de aventura extrema que La 1 estrenará el 11 y 12 de septiembre (22.35 horas), con dos capítulos consecutivos.

Raquel Sanchez Silva y Julián Iantzi presentan sobre el terreno este reality grabado en la selva y las costas de República Dominicana y que lleva 19 temporadas triunfando en la ETB.

En su primera edición nacional, El conquistador ha sido producido por RTVE en colaboración con Hostoil (THE MEDIAPRO STUDIO) y cuenta con Patxi Salinas, Joana Pastrana y Cesc Escolà como capitanes de tres equipos distintos, que sumarán un total de 33 concursantes.

Todos ellos compiten a diario en durísimas pruebas que determinan su futuro y en qué localización pasarán la noche, del campamento más lujoso, pasando por el pobre o el infernal, un lugar que hace honor a su nombre.

Mientras pasan por eliminatorias, los participantes tendrán que mezclar astucia, afán de superación y deportividad para enfrenarse a retos tan arduos como originales, si quieren hacerse con los 100.000 euros del premio. Todo ello en medio de una naturaleza salvaje y una climatología extrema, donde la ausencia de comida y la falta de sueño son un reto para la convivencia.

En la presentación de El Conquistador en el marco del FesTVal de Vitoria los capitanes de los equipos pudieron hablar con la prensa y de entre todas las durísimas pruebas a las que se enfrentaron se les preguntó por una de las más duras, que se hace habitualmente en la edición vasca: la del cerdo.

La mecánica es tan impactante como sencilla: un concursante debe desgajar carne de un cerdo crudo, pasar ese trozo a un compañero de boca a boca y así formar una cadena humana hasta que el pedazo cae en un balde. Al final, el equipo que más cerdo acumula en su cubo, gana.

Joana Pastrana, boxeadora, exconcursante de Traitors, lo recuerda así: "La prueba que más te marca es la del cerdo. Llegas a pensar que si no comes no pasa nada, se te quitaba el hambre. Tragabas medio litro de sangre y medio litro de baba de los compañeros", rememoraba.

"Todas las pruebas son duras, pero la del cerdo es increíble, la ves por la tele y piensas que es asqueroso, pero tienes que hacerla porque si no, no comes. Eso sí, luego estás dos días con arcadas, porque se te quedaba la sangre en la ropa y huele", cuenta Cesc Escolà.

Patxi Salinas, exfutbolista y veterano de la aventura extrema, lo ejemplificaba así para ilustrar la dureza del concurso. "Imagina si después del cerdo llegas al campamento infernal empapado en sangre. Llegas de noche, no se ve nada de nada, andas por el barro y de repente ves a un compañero metido en el cieno, toda la pierna, lo sacas y se queda la zapatilla dentro, todo a oscuras… Llegas al campamento y no sabes ni dónde tumbarte, porque no se ve nada. Intentas buscar un sitio donde dormir, y te vale con que no haya una rama".