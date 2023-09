Roberto Villa: "En otros momentos difíciles de la historia de España los grandes partidos se ponían de acuerdo, ahora no está tan claro"

El 13 de septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera protagonizó un golpe de Estado que dio comienzo a una dictadura personalista que perduraría siete años y llevaría a España a uno de las episodios antidemocráticos más oscuros de su historia. Este miércoles se cumplen 100 años desde que se produjo el golpe, y el historiador político Roberto Villa García (Ítrabo, 44 años) recuerda en 20minutos todas las claves que llevaron al país a aquella realidad política tan insólita con su obra 1923. El golpe de Estado que cambió la Historia de España. "Era un tema virgen y atractivo del que no se había investigado prácticamente nada", declara el autor, especializado en crisis y quiebras de las democracias en España. ¿Qué llevó al militar a imponer su propio mandato? ¿Estaba el país preparado para aquel momento? ¿Fue este golpe la semilla para la Guerra Civil y la dictadura franquista? ¿Se pueden establecer paralelismos entre la España de 1923 y la de 2023?

¿Cómo relaciona esta etapa de los movimientos separatistas con la actualidad?De esos polvos vienen estos lodos. Ahora no solo hay un caldo de cultivo, sino que hay partidos que son abiertamente separatistas. En Cataluña, por ejemplo, ya no hay un partido nacionalista que no lo sea: lo es Junts, lo es ERC, lo es la CUP... En País Vasco, el PNV básicamente también. De hecho, es muy curioso que Urkullu, en la última propuesta de bilateralidad que hizo, se refirió a un pacto llamado 'Galeusca', una alianza entre los partidos nacionalistas de Cataluña, País Vasco y Galicia para trabajar por la independencia, que justamente se crea en 1923 y que es precipitante del golpe de Estado por los disturbios que generó.

A propósito de estos acuerdos y peticiones, actualmente el exlíder catalán Carles Puigdemont pide una amnistía para los presos del próces. ¿Eso se ha visto alguna vez en la historia de España?

Sí, en la Segunda República. El 6 de octubre de 1934, hubo una sublevación de ERC y la Generalitat de Cataluña, presidida por Lluís Companys, contra el gobierno de Alejandro Lerroux, que causó 50 muertos y dos centenares de heridos, y supuso que varios sublevados como Companys fueran condenados a 30 años de cárcel. Dos años después, ERC hizo campaña en las elecciones de 1936, ya dentro del Frente Popular, por la amnistía. De hecho, como este partido se hizo con el poder, lo primero que se aprobó fue la amnistía, y Companys y los demás sublevados salieron de prisión y recuperaron sus cargos.

Antes de 1923, liberales y conservadores se ponían de acuerdo para conformar gobierno. ¿Qué posibilidades hay de que eso ocurra ahora, en este caso, entre PP y PSOE?Ninguna. Si hay partidos, en este caso el Partido Socialista, que consideran un aliado natural a un grupo que se ha saltado la legalidad y cuyo líder está expatriado porque no quiere volver para someterse a un juicio, antes que su otro gran socio constituyente, que es el PP, es imposible. En 1923, esto no era así. Es verdad que había problemas entre los partidos constitucionales, eran competitivos, pero no querían repetir lo ocurrido antes de la Restauración, con el Sexenio Revolucionario, las luchas sectarias entre partidos, las sublevaciones militares, las guerras civiles... En otros momentos difíciles de la historia de España los grandes partidos se ponían de acuerdo, ahora no está tan claro.

Usted habla de similitudes entre 1923 y 2023, ¿cree que actualmente se está gestando una corriente regeneracionista como la de hace un siglo?No, no hay alternativa. Ahora mismo estamos en una crisis constitucional de la que no sabemos cómo vamos a salir. Por eso hay tantas personas preguntándose: '¿Y el Rey qué va a hacer?'. El Rey es la válvula de seguridad del sistema, como se vio en 1981 y en 2017. Es un árbitro y un moderador que interviene cuando las cosas van mal. Ya lo dice la Constitución, es la garantía de la unidad y la permanencia de España.