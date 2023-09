María del Monte desmiente que María Jiménez haya muerto en casa: "La llevaron a un hospital de Sevilla porque no estaba bien"

El fallecimiento de la cantante María Jiménez a los 73 años ha supuesto una verdadera sorpresa para todos. La artista ha fallecido rodeada de sus seres queridos en la madrugada de este jueves y así lo ha hecho saber su familia a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Así, son muchos los rostros de nuestro país que mantenían una buena relación con María Jiménez, una mujer símbolo de la lucha contra la violencia de género de la que ella misma fue testigo en sus propias carnes.

Una de las personas que ha querido recordar a la artista ha sido María del Monte que, este jueves, ha contactado con Espejo Público para comentar algunos datos acerca de la muerte de su compañera de profesión.

María del Monte ha querido recalcar el coraje de Jiménez y, además, ha desmentido que su compañera y amiga haya fallecido en su casa: "Ella estaba delicada de salud, pero esto no se esperaba tan inminente. A ella la trasladan a Sevilla y ahí se ve que no pinta la cosa nada bien. La trasladan a un hospital de Sevilla. Su hermana Isabel se fue al hospital por una llamada de la cuidadora, que decía que no estaba bien. Ha sido más rápido de lo que se esperaba".

Además, la cantante ha recordado el apoyo que recibió de María Jiménez cuando dio el pregón del Orgullo: "María y yo nos queríamos muchísimo. Yo siempre he dicho que he tenido la enorme fortuna de encontrarme en un lugar puente entre generaciones pasadas y actuales y de tener vivencias con personas que tenían una sabiduría muy grande. Eso lo tengo en mi cuerpo y mi alma y es lo que me llevaré cuando me vaya porque lo demás se quedará todo aquí. Y la vida es eso: vivir y llevarte experiencias y vivencias".

Finalmente, el matinal de Antena 3 ha querido recordar el homenaje que María del Monte le hizo a María Jiménez en el programa Tu cara me suena Mini donde, junto a la pequeña Nayra, imitó a la de Triana con su mítico tema Se acabó: "Lo hablé con ella, que tenía un sentido del humor espectacular y era un poquito 'picantona' hablando. Le encantó la imitación, ella era eso, le encantó y decía que ahí nada más que imitaban a gente importante".