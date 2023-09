TardeAR, el nuevo programa de Ana Rosa Quintana en las tardes de Telecinco, está a punto de comenzar y ya tiene a todos sus colaboradores, entre los que se incluye Alaska, quien hasta ahora era presentadora de Cine de barrio, en La 1. Sin embargo, ahora será Inés Ballester quien recoja su testigo, información sobre la que la cantante ha querido hablar para aclarar algunos detalles.

"Leo estos titulares y me siento obligada a aclarar la información", comenzó diciendo en un comunicado publicado en sus redes sociales. "En ningún momento he 'abandonado', 'dejado', me 'he marchado' o 'he cambiado' Cine de Barrio por otros proyectos".

"Ser colaboradora puntual en TardeAR en una cadena o de Mask Singer en otra no interfiere en mi labor como presentadora, así lo he hecho en estos tres años. Y siempre muy agradecida de haber podido ir por libre compaginando programas y cadenas", continuó.

"Nunca hubiera dejado de presentar Cine de barrio voluntariamente, los que me conocen saben que para mí ese programa es vocación más allá de lo profesional. Me entristece muchísimo no seguir formando parte de ese proyecto", aseguró la artista. "Entiendo que en las cadenas se toman las decisiones que se consideran adecuadas en cada momento. Así lo interpreto y me siento feliz de saber que Cine de barrio no desaparece, sino que comienza una nueva etapa, una más".

"Seguiré esperando los sábados para disfrutar de mis directores, actores y actrices favoritos, como hago desde 1995. Inés Ballester ya ha formado parte de esta propuesta, así que es una garantía", concluyó.