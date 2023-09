Xavier Trias cree que haberles arrebatado la alcaldía de Barcelona, “complica la vida” al PSOE en sus negociaciones con Junts

El líder de Junts en el Ajuntament de Barcelona y jefe de la oposición municipal, Xavier Trias, ha relacionado esta mañana la operación del PSC y el PP para que no fuese alcalde de Barcelona con las negociaciones que ayer el expresidente Puigdemont aceptó abrir tras una serie de condiciones previas.

En una entrevista en el programa Plan B de Radio 4, Trias ha indicado que “está pasando todo lo que advertí a Collboni. Le dije que si rompía, igual dentro de cuatro días nos necesitaba en Madrid”. Según Xavier Trias, socialistas y PP no quisieron que el candidato de Junts fuera alcalde porque “cuanto menos poder tengan los nacionalistas, mejor, y la plaza de Barcelona es una plaza importante. Y ahora, de repente, se ha convertido en una cosa que les complica la vida”. Xavier Trias ha señalado que “el acuerdo necesitará mucho trabajo para cerrarlo y nos da responsabilidades a todos”.

En este contexto, el actual jefe de la oposición municipal, ha pospuesto su salida del consistorio. En principio tenía previsto abandonar el Ajuntament en octubre, tras casar a su número 3, Jordi Martí Galbis. Sin embargo, “tanta gente me pide que me esté un tiempo más, que me quedaré algo más para consolidar nuestra estructura de grupo municipal y esperar a que se calme la política”, ha aclarado. Trias ha matizado que “mi horizonte es que el año que viene ya no estaré”.

El presidente del grupo municipal de Junts en el Ajuntament de Barcelona ha aclarado que entrar en el gobierno de Jaume Collboni “es lo último que se me acude hacer”, ya que es el jefe de la oposición tendría “poco sentido”, explica. Sin embargo, también recuerda que “nunca se puede descartar nada”, pero matiza que “entrar como alcalde, sí, pero sin ser alcalde…”.

No obstante, Trias ha insistido en colaborar entre “los que estábamos de acuerdo en que el Ajuntament no funcionaba, y que se habían de marcar unas líneas y unas actuaciones”, y ha invitado a esas fuerzas a que “sigamos de acuerdo para hacerlo”.

Conferencia "extraordinaria"

Sobre la conferencia de Carles Puigdemont ayer martes en Bruselas, Trias ha dicho que fue “extraordinaria, una intervención de estadista, no de partido”. Además, Xavier Trias ha considerado que Puigdemont ofreció “una visión clara de lo que hay que hacer y de cómo ha de ser el futuro”, y ha confesado que se sintió “orgulloso de tener un presidente como el presidente Puigdemont”.

Trias insistió en la fuerza que ha adquirido en la política nacional su partido después de que “hasta hace dos meses, no éramos necesarios. Éramos tan poco necesarios que los socialistas y el PP decidieron que yo no podía ser alcalde por ser nacionalista. Y ahora, como somos necesarios, se abre el diálogo”. Un diálogo que, en su opinión ha de ser muy diferente al que se estableció con Esquerra Republicana, porque según Trias, “el diálogo entre ERC y el Gobierno ha sido una tomadura de pelo”.

Finalmente, Xavier Trias admitió que aunque deje el Ajuntament, nunca dejará la política, menos en la situación actual de Junts per Catalunya, que en su opinión, “está en una situación muy importante, de consolidación, porque es un partido con una ideología muy variada, con diferentes sensibilidades, esta es la verdad, y que necesita un liderazgo que marque camino”.