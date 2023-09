Ibai Llanos habla por primera vez de los problemas económicos de su club KOI: "Vienen unos meses prometedores"

El futuro de Ibai Llanos es incierto. El streamer, que se encuentra actualmente en apuros económicos con su equipo de eSports KOI, asegura que tiene en mente otro proyecto esperanzador.

Una semana después de que se saliera a la luz que había puesto de su bolsillo tres millones de euros para ayudar a KOI con la liquidez, el vasco finalmente ha hablado del tema en directo.

Tras esquivar todo tipo de preguntas estos días, ha leído sin querer en alto un comentario de preocupación que no ha podido evitar. Intentando cambiar de tema, ha dejado un par de titulares.

"No puedo hablar mucho del tema", ha asegurado, con una risa incómoda: "Lo único que diría es que van a venir unos meses muy prometedores. Creo que lo que ahora parece drama, tengo la sensación de que todo estará bien pronto".

Además, ha dejado claro que no es el fin de KOI. "He leído muchas cosas de gente que ha aprovechado lo que ha leído para hacer sus propias historias y hay gente que no entiende qué está pasando, es normal. Yo diría que es absolutamente imposible que KOI desaparezca".

Todo tiene que ver, supuestamente, con la "Operación Fénix", relacionado con el animal mitológico que resurge de sus cenizas. Ahora muchos se preguntan si también tiene qué ver con los últimos mensajes misteriosos de Llanos en Twitter.

Imágenes de luchadores como Topuria o Canelo, el Bernabéu, el escudo del Murcia o logos de las WWE y referencias a la MMA, pistas que nadie comprende y que no saben a qué proyecto futuro refiere. ¿La Velada, KOI o una idea nueva?

Como sea, todo apunta a que la situación en el equipo que comparte con Piqué no es buena. Según el experto de eSports, Yuste, los creadores de contenido llevan meses sin cobrar y entre Ibai y los inversores hay peleas por la manera en la que llevar el club.

"Una guerra interna en la que o Ibai toma el control o sale de allí", ha explicado muy claro, adelantando que esta semana podríamos saber cuál es el resultado.